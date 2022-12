Allegro powinno mieć się na baczności – wkrótce pojawi się groźny konkurent

Allegro jest niekwestionowanym liderem wśród platform e-commerce w Polsce. Wielu konkurentów próbuje podebrać mu klientów i przykład Shopee pokazuje, że nawet zupełnie nieznana Polakom platforma może odnieść duży sukces w krótkim czasie. Już wkrótce wystartuje kolejna, która będzie miała mocne argumenty, aby przyciągnąć zarówno sprzedających, jak i kupujących.

Allegro jest Numerem Jeden w Polsce. Konkurencja daleko w tyle

Według najnowszego badania Mediapanel, Allegro niezmiennie jest najpopularniejszą, internetową platformą zakupową – w listopadzie 2022 roku odwiedziło ją ponad 21 mln użytkowników w Polsce. Na drugim miejscu jest Media Expert, który zewsząd bombarduje (irytującymi) reklamami, a na trzecim Shopee, które oficjalnie weszło do Polski we wrześniu 2021 roku i również dzięki (doprowadzającym do białej gorączki) reklamom zaistniało w świadomości Polaków.

źródło: badanie Mediapanel, Gemius

AliExpress, które otworzyło się na klientów z Polski dużo wcześniej niż Shopee, odwiedziło w listopadzie 2022 roku nieco mniej użytkowników. Mimo że różnica jest niewielka i czasami te platformy zamieniają się miejscami, to jednak pozycja AliExpress jak widać nie jest niezachwiana. Tutaj widać jak na dłoni, że reklama naprawdę jest dźwignią handlu – Shopee reklamuje się regularnie, podczas gdy AliExpress nie prowadzi zakrojonych na tak szeroką skalę akcji marketingowych.

Nie sposób tego nie zauważyć również na Tabletowo – co prawda w tym miesiącu pisaliśmy, że od teraz paczki z AliExpress będzie można odebrać również w punktach DHL POP i automatach DHL POP BOX, ale w ostatnich miesiącach znacznie częściej zdarzyło się nam napisać coś, co dotyczy Shopee, bowiem w przypadku AliExpress marketing leży i kwiczy. Platforma nie informuje o swoich promocjach i inicjatywach, jakby licząc na przywiązanie klientów – odnoszę wrażenie, że w ogóle nie stara się na bieżąco zainteresować swoją ofertą nowych, walkowerem oddając użytkowników Shopee.

Wkrótce na polskim rynku pojawi się groźny konkurent dla Allegro

O dziwnej strategii AliExpress można by było napisać jeszcze wiele, ale nie o tym ma być niniejszy artykuł – wróćmy więc do Allegro, bowiem to właśnie tej platformie może zagrozić nowy gracz, który już wkrótce pojawi się na polskim rynku. Oczywiście nie ma się co spodziewać, że momentalnie strąci Allegro z tronu (choć przykład Shopee i AliExpress pokazuje, że nawet serwisy z dłuższym stażem nie mogą czuć się pewnie), ale na pewno może wzbudzić zainteresowanie, zarówno sprzedających, jak i kupujących.

Jak przekazuje serwis Wiadomości Handlowe, od 14 grudnia 2022 roku działa marketplace Comarch, na którym zarejestrowani sprzedawcy mogą sprzedawać swoje produkty ponad 7 tysiącom pracowników Comarchu i członkom ich rodzin. Wydawać by się mogło, że taki „zamknięty, ekskluzywny” marketplace w żaden sposób nie może zagrozić Allegro. Tymczasem właśnie może.

Przez najbliższe miesiące mają bowiem trwać jego testy przed otwarciem się na większą grupę klientów, gdy platforma wszystko.pl zostanie oficjalnie uruchomiona – aktualne plany zakładają, że stanie się to na wiosnę 2023 roku. Podczas testów weryfikowana będzie funkcjonalność, komfort i intuicyjność poruszania się po niej, a także proces robienia zakupów.

Platforma wszystko.pl chce przyciągnąć sprzedawców przede wszystkim brakiem prowizji od sprzedaży. Sprzedający często narzekają na to w przypadku Allegro (szczególnie że bardzo często wprowadza zmiany) i mogą oni przynajmniej część dodatkowych kosztów przerzucać na kupujących. Brak prowizji od sprzedaży na wszystko.pl może skłonić sprzedawców do oferowania produktów w niższych cenach – a to właśnie niska cena najskuteczniej przyciąga klientów.

Tworzymy alternatywę dla sprzedawców. Wiemy, że narzekają oni na coraz wyższe koszty prowadzenia biznesu na innych platformach. Nie zamierzamy kłaść im kłód pod nogi, ale budować mosty. Chcemy, żeby ich biznes rósł, zwłaszcza że w obliczu rosnącej inflacji i kryzysu gospodarczego przedsiębiorcy nie mają łatwo. Dlatego u nas cały zysk ze sprzedaży zostaje w ich kieszeni. Mariola Barzyk-Libura, Business Unit Director wszystko.pl

Niższe ceny mogą jednak nie wystarczyć, żeby przyciągnąć klientów – przyzwyczajenie do Allegro jest bardzo silne, dlatego z pewnością będą potrzebne intensywne działania reklamowe, żeby platforma wszystko.pl zaistniała w świadomości polskiego konsumenta, podobnie jak Shopee. Oby jednak jej reklamy były mniej irytujące… ;)