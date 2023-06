Allegro Pay ze sporo wyższym limitem. Obecnie w ramach testów

Korzystasz z Allegro Pay? Jeśli tak, to możliwe, że trafisz na listę szczęśliwców i otrzymasz wyższy limit, który obecnie jest włączany u niektórych użytkowników w ramach testów.

Allegro Pay z wyższym limitem

Prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna platforma e-commerce w Polsce, która cieszy się naprawdę dużą popularnością, dość często ogłasza różne zmiany i nowości. Śmiem twierdzić, że użytkownicy Allegro raczej nie mają powodów do narzekania. Oczywiście mamy do czynienia zarówno ze zmianami w dobrym kierunku, jak i tymi niekoniecznie dobrze przyjmowanymi przez osoby korzystające z tej platformy.

Tym razem informujemy Was o nowościach w usłudze Allegro Pay, która – jak mogliśmy usłyszeć już wcześniej – spotkała się z dużym zainteresowaniem i okazała się sporym sukcesem. Nie powinno więc dziwić, że firma będzie poszukiwać nowych sposobów, aby jeszcze bardziej zwiększyć popularność tego rozwiązania.

Allegro Pay, czyli jedna z ciekawszych form płatności na popularnej platformie e-commerce, pozwalająca m.in. na wygodne rozkładane płatności za zakupy w czasie, oferuje maksymalny limit na poziomie 4200 złotych. Owszem, to naprawdę niemała kwota, ale najwidoczniej nie brakuje osób, które chciałby zobaczyć wyższy limit, co potwierdzają uruchomione właśnie testy.

Niektórzy użytkownicy zaczęli otrzymywać wiadomości e-mail, w których informowani są o możliwości zwiększenia środków w ramach omawianej usługi. Z otrzymanych wiadomości wynika, że zainteresowani zmianami mogą zwiększyć limit aż o 2700 złotych, co jak najbardziej jest dużą wartością. Otóż, jak przed chwilą wspomniałem, obecny limit wynosi 4200 złotych, więc ten nowy to 6900 złotych.

Obecnie prowadzone są testy

Jeśli nie możesz doczekać się nowego limitu w ramach Allegro Pay, to warto mieć na uwadze, że nie mamy do czynienia ze zmianą, która skierowana jest do wszystkich użytkowników. Z wątku umieszczonego na oficjalnym forum wynika, że Allegro zaproponowało niektórym klientom zwiększenie limitu do 6900 złotych w ramach prowadzonych testów.

Moderatorka Ola dodaje jeszcze, że jest to jednak oferta indywidualna i w ramach prowadzonej akcji maksymalny limit to właśnie 6900 złotych. W ofercie standardowej limit nadal wynosi 4200 złotych.