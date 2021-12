Korzystasz z mObywatela? Możesz zostać wybrany

W lipcu 2021 roku Cyfryzacja KPRM informowała, że z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 4 mln osób, podczas gdy jeszcze w czerwcu było ich „tylko” 3 mln. Program nieustannie (nie bez powodu) zyskuje na popularności, a wkrótce doczeka się kolejnej, dużej aktualizacji. Wybrani będą mogli sprawdzić nowości wcześniej niż inni.

Reklama

Wkrótce nowa wersja aplikacji mObywatel

W sierpniu 2021 roku Cyfryzacja KPRM ogłosiła nabór testerów, którzy będą sprawdzać planowane nowości przed ich wdrożeniem dla wszystkich. Ogłoszenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem – chętnych było blisko 2000 osób, ale do testów dopuszczono jedynie 200.

Dotychczas, wspólnie z testerami, przeprowadziliśmy dwa scenariusze testowe. Dodatkowo w indywidualnych kontaktach z użytkownikami zweryfikowaliśmy kilka przygotowanych poprawek. minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera

Cyfryzacja KPRM zdecydowała się teraz rozszerzyć grono beta testerów. Do sklepów z aplikacjami trafiła nowa wersja mObywatela i ich algorytmy losowo dobiorą 200 tysięcy użytkowników, którzy jako pierwsi będą mieli okazję zainstalować nową wersję programu.

Reklama

Dwieście tysięcy w porównaniu do dwustu osób robi ogromną różnicę. Sprawdźcie zatem, czy macie zainstalowaną najnowszą wersję mObywatela i zostaliście wybrani do grona beta testerów. Co prawda prawdopodobieństwo wynosi zaledwie kilka procent, ale szanse zawsze są.

Cyfryzacja KPRM podaje, że najnowsza wersja aplikacji mObywatel przynosi kilka pomniejszych poprawek, które mają na celu ułatwić i uprzyjemnić korzystanie z programu. Jest to m.in. brak konieczności dodatkowego wybierania przycisku potwierdzającego po wpisaniu kodu PIN.

Najważniejszą nowością, która przynosi ostatnia aktualizacja aplikacji mObywatel, jest nowy, jeszcze silniejszy algorytm szyfrowania danych w aplikacji (AES-256). W związku z tym użytkownicy mogą zostać poproszeni o ustanowienie nowego kodu PIN do programu.

Ponadto w najnowszej wersji aplikacji została dodana możliwość dodania do programu dokumentu uprawniającego do realizacji zniżek na podróże.

Współpraca z Grupą PKP i innymi spółkami kolejowymi układa się bardzo dobrze. To właśnie w pociągach mObywatel stał się jednym z najwygodniejszych sposobów na okazanie swojej tożsamości. Kolejarze zauważyli, jak wielu pasażerów korzysta z mObywatela i postanowili wzbogacić aplikację o własny dokument nazywany Ulgowa Usługa Transportowa. minister Adam Andruszkiewicz

Jeżeli nie zostaliście wybrani do grona testerów, będziecie mogli pobrać aktualizację rządowej aplikacji w ciągu kilku najbliższych dni.