OPPO Find N wkrótce rzuci wyzwanie wszystkim składanym smartfonom

Model OPPO Find N będzie pierwszym składanym smartfonem w ofercie chińskiego producenta. Urządzenie powalczy o klientów m.in. z Samsungiem Galaxy Z Fold 3, a jego premiera odbędzie się już za niecały tydzień.

OPPO Find N to najambitniejszy projekt firmy od lat

Kiedy inni reprezentanci rynku „tradycyjnych” smartfonów – Samsung, Motorola oraz Xiaomi bardzo szybko wydali swoje pierwsze urządzenia ze składanymi ekranami, OPPO cierpliwie dopracowywało swój projekt. Pete Lau, współzałożyciel i prezes OnePlusa oraz dyrektor ds. produktu w OPPO zdradził, że opracowanie Find N zajęło firmie cztery lata. Pierwsze prototypy powstały w kwietniu 2018 roku, ale producentowi (na szczęście) udało się utrzymać projekt w tajemnicy przed resztą świata.

Pierwszy składany smartfon marki jest szóstą generacją urządzenia. Pete Lau wspomina, że celem Find N jest pomoc w rozpoczęciu nowej ery smartfonów, po tym, jak przemysł dotarł do ściany po gwałtownym wzroście w ostatnich dziesięciu latach. Współzałożyciel OnePlusa zauważa, że rozwój smartfonów w kwestii projektów i konfiguracji jest mocno ograniczony.

Nieważne, czy mówimy o szybkim ładowaniu, wysokich częstotliwościach odświeżania, mobilnej fotografii z aparatami o różnej długości ogniskowej, czy o łączności 5G, rozwój smartfonów osiągnął poziom, który wymaga nowych sposobów myślenia i nowego podejścia aby pozostać innowacyjnym. Pete Lau

Według deklaracji, OPPO Find N ma rozwiązać główne problemy, które znajdziemy w urządzeniach już dostępnych na rynku, takich jak Samsung Galaxy Z Flip 3 czy Samsung Galaxy Z Fold 3. Chodzi o załamanie wyświetlacza w okolicach zawiasów czy ogólne problemy z wytrzymałością.

OPPO na razie nie podaje żadnych dodatkowych informacji na temat swojego pierwszego składanego smartfona. Otrzymaliśmy jedynie krótki materiał wideo oraz informację na temat daty prezentacji tego urządzenia: 15 grudnia 2021 roku, podczas dwudniowego wydarzenia Inno Day, organizowanego przez firmę.

Warto tu przypomnieć, że podczas wspomnianej konferencji zobaczymy nie tylko składany smartfon, ale też model z wysuwanym obiektywem. Nie wiadomo jednak, kiedy producent wprowadzi Find N do sprzedaży, ale wydaje się, że jest on do tego gotowy.