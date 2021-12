Xbox Winter Games Fest. 36 gier do sprawdzenia

Wraz z dzisiejszą galą The Game Awards, Xbox ogłasza zimowy festiwal gier niezależnych. Możecie sprawdzić aż 36 różnych wersji demonstracyjnych, dlatego najlepiej od razu pobiegnijcie do swoich konsol. Czasu nie zostało zbyt wiele.

Xbox Winter Games Fest – armia indyków w natarciu

Jak się okazuje, Xbox Winter Games Fest trwa już od 7 grudnia br. Potrwa on do 21 grudnia, a do tego czasu macie szansę sprawdzić aż 36 różnych pozycji, w większości od niezależnych studiów. Rzućmy okiem na ich listę – w nawiasach zostały umieszczone nazwy studiów odpowiedzialnych za dema, jeśli chcielibyście którymś przyjrzeć się bliżej.

Apico (Whitethorn Digital/TNgineers),

(Whitethorn Digital/TNgineers), Aspire: Ina’s Tale (Untold Tales/Wondernauts Studio),

(Untold Tales/Wondernauts Studio), Aztech Forgotten Gods (Lienzo),

(Lienzo), Best Month Ever! (Klabater/Warsaw Film School Video Game & Film Production Studio),

(Klabater/Warsaw Film School Video Game & Film Production Studio), Blacktail (The Parasight),

(The Parasight), Blind Fate: Edo no Yami (101XP/Troglobytes Games),

(101XP/Troglobytes Games), Breakers Collection (QUByte Interactive),

(QUByte Interactive), Castle on the Coast (Klabater/Big Heart Productions),

(Klabater/Big Heart Productions), Chenso Club (Aurora Punks/Pixadome),

(Aurora Punks/Pixadome), Death Trash (Crafting Legends),

(Crafting Legends), Demon Turf (Playtonic Games/Fabraz),

(Playtonic Games/Fabraz), Flewfie’s Adventure (Valorware LTD),

Freshly Frosted (The Quantum Astrophysicists Guild),

(The Quantum Astrophysicists Guild), Grid Force – Mask of the Goddess (Playtra Games),

(Playtra Games), Josh Journey: Darkness Totems (QUByte Interactive/Província Studio),

(QUByte Interactive/Província Studio), Justice Sucks: Recharged (Samurai Punk),

(Samurai Punk), Kraken Academy!! (Fellow Traveller/Happy Broccoli Games),

(Fellow Traveller/Happy Broccoli Games), Lonesome Village (Ogre Pixel),

(Ogre Pixel), Loot River (straka.studio),

(straka.studio), Mind Scanners (Brave At Night/The Outer Zone),

(Brave At Night/The Outer Zone), Nobody Saves the World (Drinkbox Studios),

(Drinkbox Studios), Outbreak: Contagious Memories (Dead Drop Studios),

(Dead Drop Studios), Overpass: Rhythm Roadtrip (The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean),

(The Quantum Astrophysicists Guild/Studio Bean), Princess Farmer (Whitethorn Games/Samobee Games),

Raccoo Venture (QUByte Interactive/Diego Ras),

(QUByte Interactive/Diego Ras), Space Boat (Recombobulator Games),

(Recombobulator Games), Spacelines From the Far Out (Skystone Games/Coffeenauts),

(Skystone Games/Coffeenauts), Super Toy Cars Offroad (Eclipse Games),

(Eclipse Games), The Chase of Ellen (Nick Silverstein),

(Nick Silverstein), The Darkest Tales (101XP/Trinity Team),

(101XP/Trinity Team), The Gardener and the Wild Vines (Finite Reflection Studios),

(Finite Reflection Studios), The Last Oricru (Koch Media/Prime Matter/GoldKnights),

(Koch Media/Prime Matter/GoldKnights), The Tale of Bistun (Black Cube Games),

(Black Cube Games), Treasures of the Aegean (Numskull Games/Undercoders),

(Numskull Games/Undercoders), Tunic (Finji/Isometricorp),

(Finji/Isometricorp), What Lies in the Multiverse (Untold Tales/Studio Voyager).

Moda na rogaliki trwa w najlepsze, czego Loot River jest dobrym przykładem (źródło: Xbox Wire)

Wspaniały rok dla Xboxa

Wersje demonstracyjne są dostępne na konsolach Xbox One oraz Xbox Series S i Xbox Series X. Choć jest to niesamowita inicjatywa dla twórców gier niezależnych, trudno będzie każdej z gier przebić się do świadomości graczy, w momencie, gdy 35 kolejnych pozycji walczy o uwagę ich oraz dziennikarzy gamingowych. Konkurencja nikomu jeszcze nie zaszkodziła, a jestem pewny, że wkrótce usłyszymy o najlepszych perełkach.

Trzeba jednak powiedzieć jasno – Xbox ma za sobą fantastyczny rok w branży. Nie było tygodnia, w którym nie pisalibyśmy o nowościach z Zielonej stajni – gracze od wczoraj bawią się w Halo Infinite, Forza Horizon 5 bije rekordy popularności, a subskrypcja Xbox Game Pass jest na prostej drodze, by stać się domyślną formą konsumpcji gier wideo.

Działania drużyny Phila Spencera pokazują, że konsekwencja i wiara w działaniu, potrafią zdziałać istne cuda.