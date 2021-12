PlayStation Plus za 50% ceny

Dobre wieści dla wszystkich tych, którzy myśleli o zakupie PlayStation Plus – Sony ogłosiło bardzo atrakcyjną promocję dla swoich klientów. Usługę abonamentową zgarniecie już za połowę jej regularnej ceny, lecz są pewne warunki do spełnienia.

PS Plus za 50% ceny

W ramach subskrypcji PlayStation Plus gracze co miesiąc otrzymują przynajmniej dwie bezpłatne gry. Po dodaniu ich do biblioteki pozostają one aktywne aż do momentu rezygnacji z subskrypcji. Gdy jednak ją odnowimy, możemy wrócić do zablokowanych wcześniej pozycji w kolekcji gracza.

Dzięki najnowszej promocji, usługę PlayStation Plus możecie zgarnąć za jedyne 120 złotych na rok. Oferta specjalna potrwa do 19 grudnia 2021 roku, a skorzystać z niej mogą jedynie konta, które nie mają obecnie aktywnej subskrypcji od Sony. Niestety, tym razem nie ma szans na łatwe przedłużenie abonamentu o rok.

Warto też zaznaczyć, że oprócz darmowych gier, PlayStation Plus jest niezbędnym komponentem, jeśli chcemy korzystać z usług sieciowych w płatnych grach na platformie. Polacy otrzymują też dodatkowy benefit – usługę PlayStation Plus Video Pass, która umożliwia bezpłatne oglądanie filmów i seriali wyprodukowanych przez Sony.

PlayStation Plus w grudniu

Jeżeli mówimy o obecnym miesiącu, subskrybenci PlayStation Plus otrzymują Godfall: Challenger Edition, LEGO DC Super-Villains oraz Mortal Shell. Są to produkcje dość wysokiej jakości, lecz można mieć do zestawu pewne zastrzeżenia – głównie do Godfall oraz Mortal Shell.

Sony zdecydowało się na dość dziwny ruch. Challenger Edition udostępnia niepełną zawartość gry, odblokowując tryby dostępne zwykle po ukończeniu podstawowej kampanii dla pojedynczego gracza. Tej jednak w Challenger Edition nie ma – gracze mogą ją dokupić sami. Podobny problem dotyczy Mortal Shell. Usługa oferuje wersję na PS4, w momencie gdy usprawnione Enhanced Edition pojawiło się już na PS5.

W usłudze dość często pojawiają się też niepełne tytuły, do których dodatki gracze muszą zakupić osobno. Na podstawie tej dość specyficznej selekcji łatwo jest przewidywać, jakie tytuły mają szansę w przyszłości pojawić się w usłudze.

Sony nie ułatwia też graczom życia w inny sposób. Jeżeli bowiem posiadacie Uncharted 4: Kres Złodzieja z PlayStation Plus, nie obejmuje Was promocja na Uncharted: Legacy of Thieves Collection za 50 złotych, które ma premierę 28 stycznia 2022 roku.