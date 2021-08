Rządowa aplikacja mObywatel szuka testerów. Liczba miejsc ograniczona!

Aplikacja mObywatel nieustannie wzbogaca się o nowe funkcje. Niedawno do wachlarza cyfrowych wersji dokumentów, które pozwala przechowywać, dołączyło zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19. Aby w przyszłości można było zaimplementować jeszcze więcej funkcji, deweloperzy szukają chętnych do testowana niedostępnych dla szerszej publiki opcji.

Zanim zgłosisz chęć testowania, upewnij się, że spełniasz te warunki

Zanim zgłosisz się jako kandydat na testera, warto zapoznać się z wymaganiami. Na szczęście nie ma ich wiele i dotyczą głównie urządzenia, na którym testowana będzie aplikacja.

Jeśli posiadasz sprzęt z Androidem, nie może on pracować na wersji starszej niż 7.0 (Nougat). Ważne jest jednak, by smartfon miał dostęp do usług Google – jeżeli zatem jesteś właścicielem nowszego modelu Huawei, który bazuje na Huawei Mobile Services, to niestety nie możesz dołączyć do grona testerów. W przypadku osób z iPhone’ami, zainstalowany system iOS powinien być nie starszy niż wersja 13.0.

Oczywiście wymogiem koniecznym w obu przypadkach jest też posiadanie Profilu Zaufanego, bez którego nie będziecie w stanie zalogować się do aplikacji i uzyskać dostępu do różnych dokumentów elektronicznych.

Jak zgłosić się do testowania aplikacji mObywatel?

Chęć wzięcia udziału w testach można zgłaszać za pomocą formularza, dostępnego na stronie rządowej do 16 sierpnia 2021 roku. Informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do programu powinna dotrzeć już cztery dni później (20 sierpnia), natomiast między 20 sierpnia i 1 września 2021 roku zakwalifikowani testerzy otrzymają instrukcję instalacji testowej wersji mObywatela.

fot. Cyfryzacja KPRM

Jeśli uda Ci się zakwalifikować, to jako tester będziesz musiał(a) spełnić pewne wymagania. W zasadzie testowanie aplikacji mObywatel nie będzie różnić się od testowania innych aplikacji. Wybrane osoby muszą brać czynny udział w testach i wykonywać zlecanie zadania, zgodnie z instrukcją. Deweloperzy twierdzą, że w tym roku powinny być dwa lub trzy. Bardzo istotne jest też przesyłanie informacji zwrotnych..

Każdy ze 100 zakwalifikowanych testerów, który zastosuje się do instrukcji i zapewni deweloperom odpowiednie informacje zwrotne, otrzyma cyfrowy certyfikat testera aplikacji mObywatel.