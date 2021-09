Z mObywatela korzystają głównie użytkownicy Androida. Właściciele iPhone’ów to mniejszość

Kto używa aplikacji mObywatel? Posiadacze smartfonów z Androidem czy iPhone’ów? Z jakich wersji systemu korzystają? Serwis gov.pl podzielił się kilkoma ciekawymi statystykami.

mObywatel jest dla wszystkich, ale korzystają głównie Androidowcy

To interesujące, że choć aplikację mObywatel znajdziemy zarówno w sklepie Google Play, jak i App Store, to właściciele sprzętów z Androidem pobierają ją znacznie częściej. Wydaje się to logiczne, biorąc pod uwagę fakt, że smartfony Apple są wybierane w naszym kraju rzadziej od urządzeń innych firm. Dokładnie rzecz ujmując, 87,37% użytkowników mObywatela korzysta z apki na Androidzie, a 12,63% – na telefonach z iOS.

Przy okazji, dzięki danym udostępnianym przez sklepy Google i Apple, udało się określić, na jakich wersjach systemów instalowany jest mObywatel. W przypadku iOS, najpopularniejszą edycją wśród użytkowników jest iOS 14.7 – korzysta z niego ponad 85% posiadaczy mObywatela na iPhone’ach. Do statystyk wkrada się już wersja iOS 14.8, a niebawem pojawią się w nich ci, którzy ściągnęli już iOS 15.

Wśród posiadaczy smartfonów z Androidem króluje najnowsza dostępna wersja tego systemu. Na urządzeniach 37,65% osób, które zdecydowały się zainstalować mObywatela ze sklepu Google Play, działa Android 11. Niewiele mniej ludzi używa tej apki na Androidzie 10 – 36,64%.

Co nowego w mObywatelu?

Na razie edycje beta mObywatela testuje grupa 200 osób, dzięki którym kolejne wydania aplikacji będą w pełni kompatybilne z nowymi wersjami systemów mobilnych: Androidem 12 oraz iOS 15. Jak na razie nie ogłoszono wprowadzenia dodatkowych funkcji. Program zachowuje te dotychczasowe, czyli możliwość podejrzenia danych z dowodu osobistego, opcję przechowywania mPrawa Jazdy, karty mPojazd, Unijnego Certyfikatu COVID, a także m.in. e-recept czy Karty Dużej Rodziny.

Z mObywatela korzysta w Polsce ponad 3 miliony osób. To liczby z czerwca tego roku, więc można śmiało założyć, że aplikacja powoli zmierza ku osiągnięciu pułapu 4 milionów instalacji.