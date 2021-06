Karta Dużej Rodziny dołącza do aplikacji mObywatel. Jak ją dodać?

Pod koniec maja pisaliśmy o ostatnich nowościach w aplikacji mObywatel, a zaledwie dwa tygodnie później minister rodziny i polityki społecznej poinformowała o kolejnym udogodnieniu dla użytkowników tego programu.

Karta Dużej Rodziny od teraz w aplikacji mObywatel!

Z Karty Dużej Rodziny w Polsce korzysta już ponad milion rodzin, co przekłada się na prawie 3,5 miliona osób. Dzięki niej członkowie rodzin wielodzietnych mogą liczyć na zniżki u partnerów, których jest już 8600 w 29,3 tys. lokalizacji.

Do tej pory karta była dostępna w oddzielnej aplikacji mKDR lub w klasycznej plastikowej wersji. Od teraz dostęp do zniżek będzie jeszcze łatwiejszy, bowiem Karta Dużej Rodziny została włączona do stale zyskującej popularność aplikacji mObywatel.

Jak dodać Kartę Dużej Rodziny do aplikacji mObywatel?

Osoby, które korzystały już z tej aplikacji, mają nieco łatwiejszą ścieżkę, ponieważ wystarczy, że zaktualizują program, a następnie dotkną opcję „Dodaj dokument” i wybiorą z listy dokumentów mKDR, czyli mobilną Kartę Dużej Rodziny.

Natomiast nowi użytkownicy po pobraniu aplikacji muszą wybrać opcję „Dodaj swój pierwszy dokument” i potwierdzić dostęp za pomocą Profilu Zaufanego.

Mobilna Karta Dużej Rodziny umożliwia też dostęp do kart należących do pozostałych członków rodziny – wystarczy skorzystać z funkcji „Moi bliscy”.

Karta Dużej Rodziny ma ogromne znaczenie we wzmacnianiu polityki demograficznej, ale i we wzmacnianiu dużych rodzin. Karta ewaluowała. Właśnie dokonaliśmy kolejnego, ważnego – cyfrowego – kroku. Cieszę się, że od dziś jest dostępna w aplikacji mObywatel. Marlena Maląg, szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

mObywatel to nie tylko Karta Dużej Rodziny

Polacy sukcesywnie przekonują się do rządowej aplikacji mObywatel, bowiem jej funkcjonalność jest stale poszerzana, a już teraz znajdziemy tam m.in. legitymacje szkolne i studenckie, eRecepty, mPrawo Jazdy, mPojazd czy bilety kolejowe. Jeszcze w tym roku mają się pojawić legitymacje emerytów i rencistów.

Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS.

Rządzący zapewniają, że aplikacja jest w pełni darmowa i bezpieczna. Jeśli macie jakieś wątpliwości, warto odwiedzić stronę, na której znajdują się najczęściej zadawane pytania.