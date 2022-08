Doom za darmo, a do tego klasyka Bethesdy w PC Game Pass!

Choć trwający QuakeCon to tylko wydarzenie cyfrowe, promocyjna oferta gier Bethesdy jest jak najbardziej rzeczywista i namacalna. Ekipa Todda Howarda przygotowała mnóstwo atrakcji dla graczy, a najbardziej skorzystają z nich posiadacze komputerów PC.

Reklama

Nowy-stary Doom za darmo dla komputerowców

Doom to seria niemal jednoznacznie kojarzona z komputerami PC. Nawet gdy miałem pierwsze kontakty z białymi jednostkami na początku lat 2000., to właśnie ta strzelanka była jedną z pierwszych gier, jakie kiedykolwiek zobaczyłem w akcji na tej platformie. Dlatego też nic dziwnego, że z okazji trwającego QuakeCon 2022, Bethesda postanowiła rozdać tytuł, którego użytkownicy pecetów mogą nie znać tak dobrze.

DOOM 64 (1997) to odświeżona konwersja klasycznej gry z – dobrze zgadliście – Nintendo 64. Tytuł przez lata był zamknięty na tej konsoli, więc tym bardziej cieszy, iż Bethesda wyciągnęła go z niebytu przy okazji premiery Doom Eternal (2020). Odbierzecie go za darmo tylko przez tydzień w Epic Games Store, dokładnie do 25 sierpnia 2022 roku, do godziny 16:59. To całkowicie świeża kampania na legendarnym silniku, dlatego odnajdziecie się jak w domu!

Klasyka Bethesdy w PC Game Pass

Oprócz wielkiej wyprzedaży na wszystkich czołowych platformach, subskrybenci PC Game Pass otrzymają – już oficjalnie – kilka klasycznych gier Bethesdy. Spójrzmy na ich listę, bo pewne pozycje mogą Was zaskoczyć:

An Elder Scrolls Legend: Battlespire (1997),

Quake 4 (2005),

Return to Castle Wolfenstein (2001),

The Elder Scrolls Adventures: Redguard (1998),

Wolfenstein 3D (1992).

Doom Eternal jest już w Xbox Game Pass, więc Microsoft nie musiał go dodawać. Klasyka jednak cieszy, to zawsze więcej gier w usłudze (źródło: Xbox Wire)

Mnie najbardziej cieszy Return to Castle Wolfenstein, głównie z nostalgicznych względów. Dynamiczna strzelanka z fantazjami na temat II Wojny Światowej, która powstała na zmodyfikowanym silniku Quake III Arena (1999). Z podobnej bazy korzystało również Medal of Honor: Allied Assault (2001), które – już z nieco bardziej realistycznej perspektywy – fantastycznie prezentowało konflikt z XX wieku na ówczesnych PC.

Gdyby tego było mało, niemalże na każdej z platform trwa wyprzedaż gier Bethesdy. Niezależnie od tego, czy gracie na komputerach, konsolach Xbox czy PlayStation, z łatwością wyrwiecie jakiś hit za grosze. Sam dalej się zastanawiam nad Doom Eternal za 67,60 złotych, bo to uczciwa cena za tak świetny produkt.