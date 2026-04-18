Nowy smartwatch Huawei zdecydowanie nie będzie skromny

Nowy smartwatch Huawei z pewnością będzie wyróżniał się na tle wielu innych urządzeń na rynku. Otrzyma on nietypowy wygląd i najpewniej też materiały z najwyższej półki. Co więcej, w najbliższych planach firmy jest jeszcze jeden wyjątkowy model.

Nowa wersja Huawei Watch Ultimate Design

Ostatnio poznaliśmy sporo informacji na temat Huawei Watch Fit 5 i Watch Fit 5 Pro, czyli smartwatchy, które mają oferować możliwie najwięcej funkcji w przystępnych cenach. Dziś jednak skupimy się na zupełnie innym urządzeniu – Huawei Watch Ultimate Design Star Diamond Blooming Edition.

Pod wspomnianą, długą nazwą kryje się zegarek z serii Huawei Watch Ultimate Design, która składa się ze zdecydowanie nieskromnych smartwatchy. Przykładowo model Royal Gold Edition ma kopertę wykonaną ze stopu metali na bazie cyrkonu, bezel z ceramiki wzbogaconej o pierwiastki ziem rzadkich, koronkę z 18-karatowego złota, a całość uzupełniają mikroszlify i akcenty z 24-karatowego złota. Jego cena w Polsce została ustalona 13999 złotych.

Co prawda, szczegółów na temat edycji Star Diamond Blooming Edition jeszcze nie znamy. Jednak podobno ma być przede wszystkim dla kobiet, więc ze względu na możliwość zastosowania mniejszej koperty niekoniecznie nowy model będzie oparty na Huawei Watch Ultimate 2, tak jak wcześniej wspomniany smartwatch z serii. Chociaż należy nastawić się na topowy ekran AMOLED oraz zestaw czujników i funkcji znanych z innych zegarków producenta.

Wnętrzności trafią do obudowy wykonanej z materiałów z najwyższej półki. Można spodziewać się nawet diamentów. Oczywiście cena będzie odpowiednio wysoka. Urządzenie ma zadebiutować 20 kwietnia i wówczas poznamy więcej szczegółów. Na ten moment nie wiadomo, czy zegarek trafi do sprzedaży w Polsce.

Huawei Watch Buds doczeka się następcy

W 2023 roku poznaliśmy Huawei Watch Buds, czyli urządzenie łączące w sobie dwa sprzęty – smartwatch i słuchawki TWS. Co ciekawe, słuchawki znajdują się we wnętrzu koperty, a mimo tego Watch Buds ma przyzwoite wymiary – 47 x 47,5 x 11,99 mm. Dla porównania Gemin Fenix 8 jest grubszy i ma kopertę o wymiarach 47 x 47 x 13,8 mm.

Huawei właśnie poinformował, że zamierza powrócić do tego pomysłu. Co więcej, Huawei Watch Buds 2 zostanie zaprezentowany już 20 kwietnia. Nie poznaliśmy jeszcze danych, ale można spodziewać się odczuwalnych ulepszeń względem poprzednika. Do tego dojdzie odświeżony wygląd koperty.