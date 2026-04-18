Zapomnij o pomarańczowym. Nowy iPhone będzie ładniejszy

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, iPhone 18 Pro będzie dostępny w co najmniej dwóch świetnych kolorach. Można stwierdzić, że powróci elegancja.

Nowe wersje kolorystyczne iPhone’a 18 Pro

Niektórzy uważają, że ładnemu jest we wszystkim ładnie. Natomiast iPhone 17 Pro moim zdaniem raczej nie wygrałby konkursu na najlepiej wyglądający smartfon. Dlaczego jednak wspominam teraz o zeszłorocznym urządzeniu Apple? Otóż najpewniej jego następca będzie miał niemal identyczny design. W związku z tym, nie będzie dobrze prezentował się w każdym kolorze. Cieszy więc informacja, że Apple zamierza pozbyć się niekoniecznie lubianego przez wszystkich koloru Cosmic Orange (kosmiczna pomarańcz).

iPhone 18 Pro, a także większy iPhone 18 Pro Max, otrzyma nowy kolor Dark Cherry, który obecnie określany jest jako głęboki odcień czerwonego wina. Jeśli będzie prezentował się tak samo, jak na nieoficjalnych renderach, to ja będę zachwycony i nie chodzi tutaj o moją wielką miłość do czerwonego wina. Po prostu kontrowersyjny design nowych iPhone’ów w określonych kolorach prezentuje się atrakcyjnie.

Apple ma szykować jeszcze wersję Light Blue, która ma być zbliżona do koloru Mist Blue (gołębi) znanego z iPhone’a 17. Ten wariant również zapowiada się całkiem przyjemnie i przyznam, że też brałbym go pod uwagę w trakcie zakupu iPhone’a 18 Pro.

Ponadto oferta ma składać się z koloru srebrnego, który będzie przypomniał aktualny srebrny model. Pojawić ma się też ciemnoszary, prawdopodobnie przypominający kolor czarny.

źródło: Macworld

Czego jeszcze spodziewać się po iPhone’ach 18 Pro?

Przedstawione rewelacje zawdzięczamy serwisowi Macworld, który powołuje się na własne źródła będące blisko łańcucha dostaw. Owszem, podobnych historii znajdziemy całkiem sporo, ale należy zaznaczyć, że Macworld w zeszłym roku przewidział chociażby pomarańczowego i ciemnoniebieskiego iPhone’a 17 Pro.

Zanim jednak ktoś zacznie odkładać na iPhone’a 18 Pro w wersji Dark Cherry, wypada odnotować, że paleta kolorów wciąż pozostaje w fazie rozwoju. Tegoroczne smartfony nie trafiły jeszcze do masowej produkcji i Apple nadal może wprowadzić zmiany.

Źródła Macworld wskazują, że Apple szykuje tylko drobne zmiany w projekcie. Można spodziewać się mniejszej Dynamicznej Wyspy oraz mniejszej przerwy między wycięciem na szkło z tyłu a wyspą aparatów. Dodatkowo różnice między szkłem a aluminium mają być w tym roku słabiej widoczne.

iPhone Ultra będzie kolorystycznie nudniejszy

Niedawno poznaliśmy sporo informacji na temat składanego iPhone’a Ultra. Natomiast dziś skupimy się na jego wersjach kolorystycznych. Ma mieć obudowę w kolorze srebrno-białym, Apple rozważa też opcję indygo, podobną do wariantu Deep Blue (głębinowy błękit) z iPhone’a 17 Pro.

Na potwierdzenie przedstawionych informacji prawdopodobnie poczekamy do września – wówczas ma odbyć się premiera iPhone’a 18 Pro i 18 Pro Max oraz składanego modelu. Z kolei na podstawowego iPhone’a 18, budżetowego iPhone’a 18e i smukłego iPhone’a Air 2. generacji musimy poczekać do pierwszej połowy 2027 roku.