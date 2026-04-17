Nowe telewizory Xiaomi. Klasa: podstawowa

Firma Xiaomi zaprezentowała nowe telewizory tworzące serię Redmi TV A Pro 2026 (nie mylić z serią Xiaomi TV A Pro 2026, która pojawiła się na polskim rynku blisko rok temu). To urządzenia kierowane do osób o mniejszych oczekiwaniach.

Na serię Redmi TV A Pro 2026 składa się 5 modeli: o przekątnych 43, 50, 55, 65 i 75 cali. Wszystkie wyświetlają obraz o rozdzielczości 4K, ale różnią się między sobą częstotliwością odświeżania. Najmniejszy z piątki oferuje jedynie 60 Hz, podczas gdy pozostałe osiągają nawet 144 Hz. W dodatku odświeżanie można podkręcić w trybie gamingowym: do 165 Hz w modelu 50-calowym oraz nawet 288 Hz w trzech większych.

Producent zwraca również uwagę na obsługę HDR10, pokrycie 94% gamy kolorów DCI-P3, głośniki stereo o mocy 12 W lub 24 W (w zależności od rozmiaru) oraz szerokie opcje łączności, na czele z portami HDMI 2.1, USB 3.0 i Ethernet oraz technologiami Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Odpowiednią funkcjonalność zapewni system Smart TV oparty na HyperOS 3, a płynne działanie – procesor z 5 rdzeniami Cortex-A55 i jednostką graficzną Mali-G52 MC1 oraz 3 GB RAM.

Redmi TV A Pro 2026 (fot. Xiaomi)

Na razie nie wiadomo, czy telewizory Redmi TV A Pro 2026 będą dostępne na naszym rynku. Póki co pojawiły się w chińskich sklepach, gdzie ich ceny kształtują się następująco:

43 cale – 1499 juanów (równowartość ~790 złotych),

50 cali – 1599 juanów (~845 złotych),

55 cali – 1999 juanów (~1055 złotych),

65 cali – 2499 juanów (~1320 złotych),

75 cali – 3299 juanów (~1740 złotych).

Już niebawem zadebiutują też słuchawki Redmi Buds 8 – co zaoferują?

Na dniach czeka nas też premiera Redmi Buds 8 – najnowszego modelu z serii dobrych, a zarazem (stosunkowo) niedrogich słuchawek bezprzewodowych w ekosystemie Xiaomi. Chiński producent podzielił się najważniejszymi szczegółami na ich temat – na kilka dni przed rynkowym debiutem.

Firma Xiaomi ujawniła, że nowe słuchawki wykorzystają technologię Bluetooth 5.4 i zostaną wyposażone w dynamiczne przetworniki o średnicy 11 mm, które mają zapewniać przyjemne dla ucha i całkiem bogate brzmienie. Producent chwali się też konstrukcją, dzięki której komfort noszenia ma pozostawać na wysokim poziomie, nawet przy bardzo długich sesjach.

Tym jednak, co w Redmi Buds 8 imponować ma najbardziej, jest jednak system aktywnej redukcji hałasu (ANC) o nieprzeciętnie wysokiej skuteczności – sięgającej aż 50 dB. Technologia ma sobie dobrze radzić z różnego rodzaju dźwiękami w najrozmaitszych miejscach i sytuacjach.

Redmi Buds 8 (fot. Xiaomi)

Oficjalna premiera słuchawek Redmi Buds 8 odbędzie się 21 kwietnia 2026 roku i wtedy też poznamy dokładne dane techniczne i cenę. W tym samym czasie zaprezentowane zostaną laptopy Redmi z procesorami Intel Panther Lake oraz smartfon Redmi K90 Max, który uplasuje się pomiędzy modelami Redmi K90 i Redmi K90 Pro Max wprowadzonymi na rynek jesienią 2025 roku.

Co do ceny słuchawek, można się spodziewać, że – podobnie jak u poprzedników – nie przekroczy ona progu 200 złotych.