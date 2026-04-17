YouTube wysłuchał Waszych próśb. Wyczekiwana funkcja w końcu dostępna!

Desktopowe rozwiązania nie zawsze oferują to samo doświadczenie co wersja mobilna. Oprócz oczywistości w postaci interfejsu dochodzi do tego możliwa różnica w oferowanych funkcjach. Aktualizacja smartfonowego wariantu YouTube wprowadza coś, z czego zapewne często korzystacie na swoich PC.

Jak udostępnić fragment wideo z YouTube?

Czasami nie interesuje nas, żeby ktoś obejrzał cały, półgodzinny materiał wideo – zależy nam wyłącznie na pokazaniu jakiegoś krótkiego wycinka trwającego maksymalnie kilka, kilkanaście sekund. Od dawna YouTube umożliwia dokonanie tego w łatwy sposób na komputerze – wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wideo i zaznaczyć opcję „Kopiuj adres URL bieżącego momentu”. Następnie pozostaje wkleić link do wiadomości i gotowe.

A co ze smartfonami? Dotychczas mogliście zapomnieć o opcji kopiowania adresu z zaznaczonym momentem – w teorii można to zrobić ręcznie, jednak wtedy proces typu kopiuj-wklej zamienia się w małe zadanie matematyczne. Alternatywą na mobilnym YouTube było tworzenie „Klipów”, czyli wycinków wideo z większego materiału.

Mobilny YouTube z udostępnianiem wideo z timestampem

Od teraz możecie z łatwością udostępnić komuś filmik z zaznaczonym punktem, od którego ma oglądać. Wystarczy po kliknięciu w strzałkę „udostępnij” zaznaczyć znacznik czasowy podany w prawym górnym rogu – w ten sposób YouTube wygeneruje odpowiedni link.

W prawym górnym rogu widać, od jakiego punktu wideo ruszy utworzony link. (Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo)

Minusem tego rozwiązania może okazać się dla niektórych fakt, że oberwie się wspomnianym wyżej „Klipom”. Utworzone przez Was krótkie wideo wciąż są i będą możliwe do obejrzenia, jednak nie utworzycie już kolejnych materiałów. W oficjalnej notatce YouTube zdaje sobie sprawę, że „wycinanie fragmentów filmów przez społeczność stanowi ważny sposób dla twórców na dotarcie do nowych odbiorców, a wiele narzędzi firm zewnętrznych oferuje zaawansowane funkcje wycinania oraz istnieją autoryzowane programy do edycji na różnych platformach wideo.”

Na pociechę platforma obiecuje, że twórcy otrzymają więcej narzędzi do wycinania w 2026 roku. Już teraz w Studio istnieje funkcja umożliwiająca publikację wycinków z materiałów wideo i streamów. W przyszłości funkcja ma pojawić się dla Shortsów wraz z autosugestią podpowiadającą, jakie fragmenty najbardziej nadają się do wstawienia jako krótki klip.