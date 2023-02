Właściciel TVN-u uruchomi nowy, darmowy serwis VOD

Warner Bros. Discovery, czyli właściciel TVN-u, pracuje nad uruchomieniem nowego serwisu VOD. Co ważne – ma być on darmowy. Podobny zabieg firma zastosowała niedawno w przypadku VOD.pl, którego stała się właścicielem. Co wiemy o nowej platformie?

Nowy właściciel = brak opłat

W tym tygodniu informowaliśmy Was, że Grupa TVN Warner Bros. Discovery ogłosiła oficjalnie przejęcie VOD.pl. Biblioteka nowego serwisu składa się również z produkcji znanych z TVN-u. Początkowo na platformie ma pojawić się ponad 500 tytułów różnych produkcji, w tym programów, seriali i filmów fabularnych, które są już dostępne m.in. w Player.pl. W planach jest też poszerzenie oferty o programy z biblioteki Warner Bros. Discovery oraz od innych lokalnych i międzynarodowych dostawców, takich jak Paramount Global, Red Bull TV czy Grupa Kino Polska/SPI International.

Nowa odsłona VOD.pl – serwisu należącego do właściciela TVN-u (źródło: vod.pl)

Warto podkreślić, że na platformie VOD.pl wszystkie treści są dostępne za darmo, choć trzeba liczyć się z reklamami. W dzisiejszych czasach, w dobie rosnącej liczby płatnych serwisów, taka forma to coś nowego, w końcu nawet za Netflix z reklamami trzeba płacić. Nowa wersja serwisu VOD.pl jest dostępna z poziomu przeglądarki. W przyszłości jednak planowane jest również wprowadzenie aplikacji na najpopularniejsze platformy, w tym smart TV.

Nowy serwis VOD również będzie darmowy?

Aktualnie mówi się przede wszystkim o połączeniu HBO Max i Discovery+. Warner Bros. Discovery nie zamierza jednak ograniczać się tylko do tego przedsięwzięcia. Amerykański gigant w ostatnich miesiącach znacząco zmienił swoją strategię. Na przykład – filmy wytwórni Warner Bros nie trafiają już w ciągu 45 dni od premiery kinowej wyłącznie do HBO Max, ale są także sprzedawane w modelu TVOD. Zmiany w strategii marki dotknęły również polski rynek. Część produkcji, takich jak polski serial „Warszawianka”, jest sprzedawana konkurencyjnym platformom. Najświeższym przykładem nowej strategii jest opisany powyżej serwis VOD.pl, oferujący starsze produkcje TVN za darmo, ale z reklamami.

Według doniesień agencji Bloomberg, nowa darmowa platforma streamingowa Warner Bros. Discovery będzie nosić nazwę WBTV. W serwisie nie znajdą się największe hity HBO Max, a jedynie mniej popularne lub starsze treści. Media spekulują, że do platformy mogą trafić produkcje skierowane do dzieci i młodzieży, takie jak z uniwersum DC czy Cartoon Network, jednak dokładne informacje nie są jeszcze znane, gdyż projekt jest na wczesnym etapie.

Portal Wirtualne Media przypomina, że pod koniec 2022 roku dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslav, poinformował grupę inwestorów z Wall Street, że firma rozważa stworzenie samodzielnej usługi typu FAST/AVoD, która oferowałaby treści zarówno od Warner Bros., jak i zewnętrznych dostawców. Podobno takie rozwiązanie zostało podjęte na podstawie danych, z których wynika, że 60% treści HBO Max nie cieszy się wystarczającym zainteresowaniem subskrybentów.

Model AVoD (Advertised Video on Demand) to usługa, która umożliwia bezpłatne oglądanie treści w zamian za wyświetlanie reklam. Z kolei FAST (Free Ad-supported Streaming TV) to kanały nadawane na żywo wraz z reklamami. W tej kategorii można wymienić takie platformy, jak Samsung TV Plus czy LG Channels, które nie są dostępne w Polsce. Jednak kilka miesięcy temu pojawiła się na rynku polskim Xiaomi TV+.