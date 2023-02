VOD.pl z nowym właścicielem. Od teraz serwis jest bezpłatny

Serwis VOD.pl powrócił do żywych, ale w innej formie niż go znaliśmy. Po pierwsze, zmienił się właściciel, a wraz z nim lista dostępnych treści. Po drugie, teraz serwis dostępny jest bezpłatnie, ale musimy zgodzić się na oglądanie reklam.

Wczoraj informowaliśmy Was, że serwis VOD.pl będzie miał nowego właściciela, aczkolwiek nie dowiedzieliśmy się wówczas, pod skrzydła jakiego przedsiębiorstwa miałby przejść ten biznes. Na nowe informacje w tej sprawie nie musieliśmy jednak długo czekać.

Dzisiaj możemy oficjalnie ogłosić, że nowym właścicielem platformy VOD.pl stała się grupa TVN Warner Bros. Discovery. Nie będzie więc chyba żadnym zaskoczeniem, że biblioteka nowej wersji serwisu składa się z wielu produkcji znanych z TVN. Jak informuje serwis wirtualnemedia.pl, początkowo na platformie pojawi się ponad 500 tytułów różnych produkcji, głównie seriali, programów i filmów fabularnych, które są dostępne m.in. w Player.pl. Docelowo w serwisie użytkownicy znajdą programy z biblioteki Warner Bros. Discovery oraz od innych lokalnych i międzynarodowych dostawców – m.in. Paramount Global, Red Bull TV czy Grupa Kino Polska/SPI International.

Wśród dostępnych produkcji znajdziemy następujące seriale i programy: BrzydUla, Magda M., Prawo Agaty, Diagnoza, Kasia i Tomek, 19+, Królowe życia, Żony Miami, Kobieta na krańcu świata, Milionerzy czy trzy pierwsze części kinowego hitu Listy do M. Ponadto bibliotekę serialową uzupełnią produkcje zagraniczne, m.in. szwedzki hit Most nad Sundem oraz Upadek z Gillian Anderson i Jamiem Dornanem w rolach głównych. Oczywiście z czasem będą pojawiać się kolejne produkcje.

Bezpłatny serwis VOD.pl od 14 lutego dołącza do rodziny serwisów streamingowych Warner Bros. Discovery w Polsce i uzupełnia płatną ofertę digitalową grupy, w skład której wchodzą już HBO Max i Player. Jestem niezwykle szczęśliwy, że w tak krótkim czasie udało nam się porozumieć z grupą RASP i wypracować model partnerstwa, w którym RASP wesprze nas w zbudowaniu największej platformy AVOD w Polsce. To początek znacznie szerszej współpracy z Onetem, jak również i z innymi partnerami, która zapewni nową jakość i skalę dla bezpłatnego legalnego dostępu do jakościowego kontentu dla użytkowników.

Maciej Gozdowski, Vice President, szef serwisów streamingowych w Warner Bros. Discovery w Polsce