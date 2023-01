Czy Polak wykupi Netflixa z reklamami? Możecie się zdziwić

Obecnie żaden z największych, amerykańskich serwisów z wideo na żądanie nie oferuje w Polsce planu z reklamami, ale mogą taki wykupić użytkownicy Netflixa, Disney+ i HBO Max m.in. w Stanach Zjednoczonych. Czy Polacy, gdyby mieli taką możliwość, zdecydowaliby się na taki abonament? Zainteresowanie taką opcją może Was zaskoczyć.

Reklamy również w serwisach VOD

Kilku amerykańskich gigantów rynku VOD zdecydowało się wprowadzić tańsze plany z reklamami w Stanach Zjednoczonych. W przypadku Netflixa cena wynosi 6,99 dolarów, Disney+ i Hulu po 7,99 dolarów, a HBO Max – 9,99 dolarów. Najtańsze plany bez reklam w tych serwisach kosztują zaś – odpowiednio – 9,99 dolarów, 10,99 dolarów, 14,99 dolarów i 15,99 dolarów. Jak widać, cennik jest bardzo zróżnicowany, jednak w oczy rzuca się, że Netflix bez reklam kosztuje tyle samo ile HBO Max z reklamami.

Rynek amerykański znacznie różni się jednak od polskiego – można w tym upatrywać powodu, dla którego żaden amerykański gigant VOD nie zdecydował się jeszcze wprowadzić w Polsce planów z reklamami. Niewykluczone, że to się zmieni, szczególnie że Polacy wyrażają duże zainteresowanie tego typu subskrypcją. Ponadto takie opcje dostępne są nie tylko w USA, ale też innych krajach, w tym kilku w Europie, zatem należy brać pod uwagę możliwość, że Polska może do nich dołączyć w bliższej lub dalszej przyszłości.

Polacy chętnie wykupią Netflixa, Disney+ i HBO Max z reklamami

Według prognozy Omdia, do 2027 roku liczba subskrybentów Netflixa w Polsce wzrośnie do 2,2 mln, z czego aż 59% mogłoby korzystać z tańszego planu z reklamami. Z kolei baza użytkowników Disney+ urośnie do 1,6 mln w 2027 roku, z czego miażdżąca większość, bo 1,4 mln będzie opłacać najtańszą opcję subskrypcji z reklamami.

O ile mamy tutaj do czynienia z prognozą, która może się potwierdzić lub nie, o tyle w listopadzie 2022 roku agencja Wavemaker przeprowadziła badanie VideoTrack, w trakcie którego aż 34% respondentów zadeklarowało, że przeszłoby na tańszy plan z reklamami na Netflixie i HBO Max, natomiast w przypadku samego Netflixa odsetek wynosił też już 52%.

Tak duże zainteresowanie planami z reklamami jest dość zaskakujące, ponieważ miesięczna opłata za Netflixa, Disney+ i HBO Max nie przekracza w Polsce 30 złotych, co wydaje się raczej przystępną i akceptowalną kwotą (aczkolwiek za lepszą jakość na Netfliksie trzeba dopłacić, nawet drugie tyle). Należy jednak spodziewać się nieuchronnych podwyżek cen subskrypcji – dla wielu osób może się ona wówczas okazać za droga i w takiej sytuacji tańszy plan z reklamami stać się atrakcyjną alternatywą.