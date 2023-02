Mobvoi pozwoli Ci dokładniej analizować ćwiczenia i dane zdrowotne

Mobvoi to marka, którą możecie kojarzyć przede wszystkim z produkcji TicWatchy. Na początku tego roku firma stworzyła platformę, dzięki której użytkownicy mogą tworzyć własne tarcze do smartwatchy. Teraz zaś wpadła na inny pomysł i udostępniła klientom program, dzięki któremu można analizować dane zdrowotne oraz ćwiczenia, a to wszystko za pośrednictwem przeglądarki.

Stwórz tarczę do swojego smartwatcha

Na początku stycznia 2023 chińska marka Mobvoi udostępniła platformę o nazwie TimeShow, która pozwoli każdemu użytkownikowi stworzyć tarczę zegara do smartwatchy od podstaw, pozwalając na niemal dowolną konfigurację. Użytkownicy nie tylko mogą tworzyć, ale także w łatwy sposób udostępniać efekty swojej pracy w aplikacji TimeShow, aby inni mogli z nich skorzystać. W przyszłości producent ma również przedstawić plan umożliwiający projektantom zarabianie na swoich tarczach.

Tworzenie tarczy smartwatcha za pomocą platformy TimeShow (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Z platformy TimeShow można skorzystać na specjalnej stronie internetowej. Po wejściu na nią wystarczy kliknąć duży, zielony przycisk z napisem „Start do design”. Po zalogowaniu się do platformy, na przykład za pomocą konta Google, możemy opublikować nasz projekt lub podejrzeć jego działanie, eksportując go do zegarka. Dzięki programowi krok po kroku możecie stworzyć tarczę do smartwatcha dokładnie taką, jaka jest Wam potrzebna. Mobvoi zapewnił użytkownikom duży wybór części składowych tarczy, które dodatkowo można dowolnie edytować, m.in. zmieniając ich kolor, przezroczystość i położenie.

Analizuj swoje wyniki z Mobvoi

Chińska firma wpadła na nowy pomysł, by jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników swoich ubieralnych urządzeń. Mobvoi twierdzi, że dzięki udostępnionej właśnie platformie analizowanie danych zebranych przez smartwatche podczas ćwiczeń będzie zdecydowanie łatwiejsze i bardziej intuicyjne.

Po zalogowaniu się kontem, do którego podłączone jest urządzenie wearable Mobvoi, można wyświetlić dane zdrowotne takie jak poziom pulsu, natlenienia krwi, stresu itd. z okresu ostatnich 7 dni. Platforma pozwala wyświetlać dane w widoku „pojedynczego dnia”, ale także rzutować na jeden wykres dane z kilku dni, by można łatwo je porównać i zobaczyć na przykład różnice w poziomie pulsu podczas wykonywania codziennych ćwiczeń.

Użytkownicy mają również dostęp do szczegółowych raportów i analiz dotyczących swoich treningów. Dzięki temu mogą dokładnie monitorować swoje postępy oraz wprowadzać niezbędne zmiany do swoich ćwiczeń. Co ważne, dane te mogą zostać wyeksportowane w formacie .tcx, co oznacza, że są one kompatybilne z platformami innych firm. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo porównywać swoje wyniki na różnych platformach, takich jak Strava, COROS Training Hub czy Garmin Connect.