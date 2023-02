Netflix, Viaplay i inne serwisy VOD chcą, by Unia Europejska walczyła z piractwem

Europiejska Koalicja VOD, do której należą m.in. Netflix, Viaplay i inne serwisy streamingowe, apeluje do Unii Europejskiej o skuteczniejszą walkę z piractwem internetowym. W związku z tym przedstawiciele koalicji zaproponowali stworzenie listy, która umożliwiłaby identyfikację źródeł nielegalnych transmisji i usunięcie ich z sieci. Co planuje zrobić UE w celu ochrony legalnych platform VOD?

Piractwo IPTV coraz groźniejsze dla serwisów VOD

Piractwo polegające na nielegalnym streamowaniu treści, których prawa należą do innej platformy, staje się coraz większym problemem w całej Unii Europejskiej. Z doniesień raportu Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA), wykonanego przez Uniwersytet w Bournemouth, wynika, że w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii korzysta z usług IPTV bez zgody prawnych właścicieli praw autorskich aż 17 mln mieszkańców. Co ciekawe, w naszym kraju z takich nielegalnych rozwiązań korzysta zaledwie 1,5% mieszkańców. Bogatsze kraje borykają się z tym problemem w większym stopniu, na przykład w Holandii (8,2%), Luksemburgu (7,9%), a Szwecji i Irlandii (po 7,2%).

Taka sytuacja nie jest oczywiście korzystana dla legalnie działających serwisów VOD. Raport wskazuje, że w 2021 roku europejscy operatorzy płatnej telewizji ponieśli straty w wysokości 3,21 mld euro z powodu piractwa, podczas gdy nielegalni dostawcy zyskali 1,06 mld euro. W obecnych czasach, z powodu popularności telewizorów i urządzeń do streamingu, piractwo jest prostsze niż kiedykolwiek.

Listy m3u z kanałami telewizyjnymi z całego świata oraz materiałami wideo z najpopularniejszych serwisów streamingowych są dostępne na nielegalnych stronach lub azjatyckich portalach zakupowych. Nielegalne usługi cieszą się największą popularnością w bogatszych krajach, gdzie płatna telewizja jest droższa, a oferta serwisów streamingowych jest rozdrobniona.

członkowie Europejskiej Koalicji VOD (źródło: europeanvodcoalition)

Netflix, Viaplay i inne serwisy VOD naciskają na Unię Europejską

Europejska Koalicja VOD, skupiająca w swoich szeregach takich potentatów jak Netflix, TVN Warner Bros. Discovery, Viaplay, Paramount Global i Sky, przedstawiła swoje postulaty dotyczące walki z piractwem w UE, w tym ujednolicenie przepisów, zaostrzenie procedur blokowania nielegalnych treści.

Należy zająć się zróżnicowaną interpretacją przepisów i stosowaniem narzędzi istniejących w niektórych państwach członkowskich, takich jak Polska i Niemcy, na szczeblu całej wspólnoty. Przykładem skutecznego narzędzia są dynamiczne nakazy sądowe na mocy art. 8 ust. 3 dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym. Są one jednym z najpotężniejszych narzędzi dla posiadaczy praw we wszystkich państwach członkowskich. – wskazuje organizacja

European VOD Coalition apeluje o zaostrzenie procedur usuwania pirackich treści w całej UE, aby uniknąć strat wartości ekonomicznej praw własności intelektualnej. Koalicja wzywa również do ustalenia konkretnego kalendarza działań Komisji Europejskiej w celu walki z piractwem, co zachęciłoby dostawców usług internetowych do wprowadzenia skutecznych środków i lepszej współpracy z dostawcami treści.

Branża streamingowa podkreśla, że walka z piractwem powinna być priorytetem Europy, a procedury powiadamiania i działania powinny być zaostrzone, aby pirackie treści były usuwane natychmiast po zgłoszeniu. Koalicja VOD wskazuje na to, że obecnie mija zbyt dużo czasu od zgłoszenia do usunięcia nielegalnej treści.