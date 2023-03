Wróciła hitowa promocja na Galaxy S23! Możesz zaoszczędzić nawet ponad 700 złotych

Samsung nieustannie kusi promocjami na smartfony z serii Galaxy S23. Niedługo po oficjalnej premierze najnowszych flagowców południowokoreańskiego giganta wróciła bardzo atrakcyjna oferta – dzięki niej możesz zaoszczędzić nawet ponad 700 złotych.

Atrakcyjna promocja na smartfony z serii Samsung Galaxy S23 znów dostępna

Najnowsza generacja flagowców z rodziny Galaxy S została oficjalnie zaprezentowana 1 lutego 2023 roku i od razu ruszyła ich sprzedaż. Tak, sprzedaż, a nie przedsprzedaż. Samsung przygotował na start „ofertę premierową”, w ramach której umożliwiał kupienie droższego modelu w cenie tańszego z dwukrotnie mniejszą pamięcią wewnętrzną, a do tego można było zyskać nawet 3600 złotych za oddanie nieużywanego urządzenia (minimum 500 złotych).

Dlaczego o tym wspominam? Nie bez powodu, ponieważ Samsung zdecydował się przywrócić tę promocję, która skusiła wiele osób do zamówienia smartfona z serii Galaxy S23 zaraz po premierze. Koreańczycy byli bardzo zadowoleni z odbioru ich najnowszych flagowców i najwyraźniej chcą, aby klienci znów się na nie rzucili.

Tym razem nie ma jednak już tak hojnej akcji ze zwrotem do 3600 złotych – można „jedynie” kupić droższą wersję smartfona w cenie tańszej. Mimo to wciąż jest to bardzo atrakcyjna oferta, bowiem w Waszej kieszeni może zostać nawet ponad 700 złotych.

Które smartfony obejmuje promocja?

W ramach promocji możecie kupić następujące modele:

Galaxy S23 8/256 GB za 4599 złotych (zamiast 4799 złotych; taniej o 200 złotych),

Galaxy S23+ 8/512 GB za 5799 złotych (zamiast 6299 złotych; taniej o 500 złotych),

Galaxy S23 Ultra 12/512 GB za 6799 złotych (zamiast 7499 złotych; taniej o 700 złotych),

Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB za 7999 złotych (zamiast 8699 złotych; taniej o 700 złotych).

Promocja obowiązuje do 2 kwietnia 2023 roku w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga oraz u wybranych partnerów, w tym m.in. RTV Euro AGD, Media Expert i Media Markt. We wszystkich trzech ww. sklepach partnerskich możecie dodatkowo skorzystać z promocji, w ramach której zapłacą one za Was pierwszą ratę w przypadku rozłożenia płatności na raty. Dzięki temu zaoszczędzicie jeszcze więcej – nawet ponad 1000 złotych w przypadku kupienia Galaxy S23 Ultra 12/512 GB.