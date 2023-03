„Edukacyjny Netflix” ministra Czarnka nie wystartuje w tym roku. Kiedy zacznie działać?

We wrześniu ubiegłego roku pojawiła się informacja, że minister Czarnek chce ze swoim przekazem dotrzeć do młodych Polaków za pomocą MeduM, który powszechnie nazywany jest „edukacyjnym Netflixem”. To serwis VOD, który ma łączyć w sobie serwis streamingowy z medium społecznościowym. Portal miał zacząć działać już w tym roku, jednak dużo wskazuje na to, że tak się nie stanie.

„Edukacyjny Netflix” ministra Czarnka

We wrześniu 2022 roku na rządowych stronach pojawiła się informacja na temat projektu MeduM. Wówczas mogliśmy przeczytać, że jego celem jest „stworzenie i upowszechnienie wśród uczniów w wieku 12-18 lat multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces kształcenia w Polsce oraz umieszczenie ich na utworzonej na potrzeby tego działania serwisu VOD, spełniającej wymagania w zakresie dostępności, w szczególności dla osób wymagających specjalnego wsparcia w procesie edukacji (w tym uchodźców)”.

Serwis VOD ma być wsparciem w nauczaniu przedmiotu Historia i Teraźniejszość, o którym swego czasu było głośno za sprawą kontrowersyjnego podręcznika.

Informowaliśmy Was wtedy, że w planach jest stworzenie 230 produkcji wideo, które mają kosztować aż 22 mln złotych – to daje ponad 95 tysięcy złotych na film. Z kolei na stworzenie platformy VOD oraz jej utrzymanie ma zostać przeznaczone 7 mln złotych. Nie jest trudno policzyć, że cały pomysł będzie kosztować niemal 30 mln złotych. Jak idą pracę nad stworzeniem MeduM?

Kiedy serwis zacznie działać?

Kilka miesięcy po ogłoszeniu konkursu poznaliśmy jego zwycięzców. Za stworzenie platformy oraz zapełnienie jej treściami wideo odpowiedzialna będzie Fundacja Wspierania Historii Kinematografii Polskiej. Jak informuje portal interia.pl, prezesem Fundacji jest Piotr Mikołajczak, wspólnik Jana Marii Tomaszewskiego (kuzyn Jarosława Kaczyńskiego). Warto dodać, że nie są dostępne informacje o tym, by Fundacja kiedykolwiek tworzyła platformy streamingowe. W dwóch innych częściach konkursu wygrały stowarzyszenia Aktywne Beskidy oraz Top 500 Innovators, które również zajmą się tworzeniem filmów.

W regulaminie konkursu znajdowały się konkretne terminy realizacji działań. Do 1 października 2022 roku zwycięzcy mieli złożyć do NCBR scenariusze do wszystkich filmów, a do 30 listopada już 40% z nich miało zostać zrealizowane. „Edukacyjny Netflix” ministra Czarnka miał zostać uruchomiony do grudnia 2022 roku. Tak się jednak nie stało.

Platforma wciąż nie jest gotowa, a zwycięzcy konkursu chcą przedłużenia terminów realizacji zadań. Stowarzyszenie Top 500 Innovators złożyło wniosek do NCBR o wydłużenie terminu do końca sierpnia 2024 roku. Stowarzyszenia zapewniają jednak, że scenariusze do filmów powstają, a część z nich trafiła już do akceptacji NCBR, które jest odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji projektu. Wygląda zatem na to, że platformy MeduM w pełnej krasie możemy spodziewać się dopiero w 2024 roku.