Preferujesz tablety z 4G? Xiaomi szykuje coś dla Ciebie

Tablety wyposażone w gniazdo na kartę SIM, a co za tym idzie umożliwiające korzystanie z sieci komórkowych, nie są zbyt częstym widokiem na półkach sklepowych. Xiaomi planuje wkrótce uzupełnić asortyment w tej kategorii.

Co nowego w obozie Xiaomi?

Xiaomi zaprezentowało niedawno dwa nowe urządzenia mobilne – Redmi K Pad 2 i Redmi Pad 2 SE. Skupiając się na drugim z tabletów – jego najważniejszymi elementami jest 9,7-calowy wyświetlacz 2K o częstotliwości odświeżania 120 Hz, układ mobilny Snapdragon 6s Gen 3 oraz akumulator o pojemności 7600 mAh.

Jak to bywa w przypadku lokalnych premier, nie zawsze wiadomo, które urządzenie zostanie na miejscu, a które producent postanowi wypuścić w szeroki świat. W tym przypadku wiemy, że szansa na premierę poza Chinami jest bardzo wysoka, jednak nie powinniśmy spodziewać się sprzętu pod pierwotnie podaną nazwą.

Redmi Pad 2 SE (źródło: Xiaomi)

Jakie tablety planuje dla nas Xiaomi?

Serwis XiaomiTime, przeglądając otwarty kod źródłowy jednej z nowszych wersji HyperOS, natknął się na wzmianki o nowych urządzeniach. Biorąc pod uwagę zastosowanie tego samego pseudonimu, co w przypadku Redmi Pad 2 SE, możemy być niemal pewni, że producent szykuje bliźniacze konstrukcje w ramach globalnej premiery.

Zbiór jest o tyle ciekawy, że nie znajdują się w nim dwa, ale aż trzy nowe tablety. Jak to możliwe? Redmi Pad 2 SE jest dostępny w Chinach w dwóch wersjach – jedna wyłącznie z modułem Wi-Fi, druga umożliwiająca skorzystanie z sieci komórkowej, z dopiskiem „4G” w nazwie. Globalnie pierwszy wariant będzie występował pod dwiema różnymi markami, jako Poco Pad C1 lub Redmi Pad 2 9.7. Opcja z modemem 4G będzie natomiast sprzedawana wyłącznie jako Redmi Pad 2 9.7 4G.

Decyzja, jakie urządzenia trafią na konkretny rynek, będzie wynikać zapewne z lokalnych trendów i działań Xiaomi, mających na celu zwiększenie rozpoznawalności danej marki lub jej umocnienie. W przypadku Polski, tablety znajdziemy zarówno w ofercie Redmi, jak i Poco. O tym, pod jaką nazwą trafi do nas Redmi Pad 2 SE, przekonamy się najprawdopodobniej między czerwcem a sierpniem 2026 roku.