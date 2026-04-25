Preferujesz tablety z 4G? Xiaomi szykuje coś dla Ciebie

Tablety wyposażone w gniazdo na kartę SIM, a co za tym idzie umożliwiające korzystanie z sieci komórkowych, nie są zbyt częstym widokiem na półkach sklepowych. Xiaomi planuje wkrótce uzupełnić asortyment w tej kategorii.
Co nowego w obozie Xiaomi?
Xiaomi zaprezentowało niedawno dwa nowe urządzenia mobilne – Redmi K Pad 2 i Redmi Pad 2 SE. Skupiając się na drugim z tabletów – jego najważniejszymi elementami jest 9,7-calowy wyświetlacz 2K o częstotliwości odświeżania 120 Hz, układ mobilny Snapdragon 6s Gen 3 oraz akumulator o pojemności 7600 mAh.
Jak to bywa w przypadku lokalnych premier, nie zawsze wiadomo, które urządzenie zostanie na miejscu, a które producent postanowi wypuścić w szeroki świat. W tym przypadku wiemy, że szansa na premierę poza Chinami jest bardzo wysoka, jednak nie powinniśmy spodziewać się sprzętu pod pierwotnie podaną nazwą.
Jakie tablety planuje dla nas Xiaomi?
Serwis XiaomiTime, przeglądając otwarty kod źródłowy jednej z nowszych wersji HyperOS, natknął się na wzmianki o nowych urządzeniach. Biorąc pod uwagę zastosowanie tego samego pseudonimu, co w przypadku Redmi Pad 2 SE, możemy być niemal pewni, że producent szykuje bliźniacze konstrukcje w ramach globalnej premiery.
Zbiór jest o tyle ciekawy, że nie znajdują się w nim dwa, ale aż trzy nowe tablety. Jak to możliwe? Redmi Pad 2 SE jest dostępny w Chinach w dwóch wersjach – jedna wyłącznie z modułem Wi-Fi, druga umożliwiająca skorzystanie z sieci komórkowej, z dopiskiem „4G” w nazwie. Globalnie pierwszy wariant będzie występował pod dwiema różnymi markami, jako Poco Pad C1 lub Redmi Pad 2 9.7. Opcja z modemem 4G będzie natomiast sprzedawana wyłącznie jako Redmi Pad 2 9.7 4G.
Decyzja, jakie urządzenia trafią na konkretny rynek, będzie wynikać zapewne z lokalnych trendów i działań Xiaomi, mających na celu zwiększenie rozpoznawalności danej marki lub jej umocnienie. W przypadku Polski, tablety znajdziemy zarówno w ofercie Redmi, jak i Poco. O tym, pod jaką nazwą trafi do nas Redmi Pad 2 SE, przekonamy się najprawdopodobniej między czerwcem a sierpniem 2026 roku.