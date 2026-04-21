Nowy tablet Xiaomi. Poręczny, praktyczny i przystępny

Marzy Ci się przystępny cenowo, a przy tym poręczny i praktyczny tablet? Firma Xiaomi właśnie zaprezentowała model Redmi Pad 2 SE, który zdaje się dobrze wpisywać w ten opis. Światło dzienne ujrzały też nowe słuchawki, ale o nich potem…

Premiera Redmi Pad 2 SE. Praktyczny tablet Xiaomi za nieduże pieniądze?

Redmi Pad 2 SE zapowiada się na całkiem poręczny i przystępny tablet, wypełniający lukę pomiędzy małymi (8-calowymi) modelami a olbrzymami (od 11 cali wzwyż). Ma konkretnie 9,7-calowy wyświetlacz LCD o praktycznych proporcjach 16:10. Cechuje go również rozdzielczość 2048×1280 pikseli, częstotliwość odświeżania do 120 Hz oraz jasność sięgająca 600 nitów (trochę za mało do komfortowej pracy na słońcu, ale w domowych warunkach powinno być idealnie).

Sercem tabletu jest przyzwoity, średniopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, wykonany w litografii 6 nm i cechujący się częstotliwością taktowania do 2,9 GHz. Do tego dochodzi 6 GB RAM typu LPDDR4X oraz 128 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2. Gdyby tej ostatniej okazało się za mało, można zainstalować w środku kartę microSD.

Redmi Pad 2 SE (fot. Xiaomi)

Nawet obiecująco brzmi też akumulator o pojemności 7600 mAh, ale niestety ładowanie będzie trochę trwało, bo może odbywać się z mocą jedynie 18 W. Nie zabrakło też dwóch aparatów: 8 Mpix z tyłu oraz 5 Mpix z przodu. Dopełnieniem całości są zaś moduły bezprzewodowe: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 oraz – opcjonalnie – 4G / LTE.

Pozostańmy jeszcze w kontekście łączności, bo to, co wiele osób może ucieszyć, to fakt, że obok portu USB typu C znalazło się też tradycyjne gniazdo mini jack 3.5 mm, więc nie będzie żadnego problemu z podłączeniem klasycznych słuchawek. Kończąc zaś temat konstrukcji, zamknięty w metalowej obudowie tablet waży nieco ponad 400 g, a jego wymiary to 226,51 × 147,97 × 7,4 mm.

Redmi Pad 2 SE (fot. Xiaomi)

Jak na razie Redmi Pad 2 SE jest dostępny wyłącznie w Chinach, ale spodziewamy się, że za jakiś czas się to zmieni. Ceny rozpoczynają się od 1099 juanów (równowartość ~580 złotych), przy czym wariant oferujący łączność 4G kosztuje 1399 juanów (~740 złotych).

Słuchawki Redmi Buds 8 zachwycą redukcją hałasu

Wraz z tabletem zaprezentowane zostały całkowicie bezprzewodowe słuchawki Redmi Buds 8. Mają 11-milimetrowe przetworniki i wykorzystują technologię Bluetooth 5.4 z kodekami SBC, AAC i LHDC, aby zapewniać niezłą jakość dźwięku.

Najjaśniejszym punktem specyfikacji wydaje się jednak system aktywnej redukcji hałasu (ANC) o skuteczności sięgającej aż 50 dB. Technologia ma sobie dobrze radzić z różnego rodzaju niechcianymi dźwiękami w najrozmaitszych miejscach i sytuacjach.

Z włączonym ANC słuchawki będą w stanie odtwarzać muzykę przez maksymalnie 6,5 godziny lub 28 godzin wraz z etui ładującym. Po wyłączeniu odszumania zaś czas pracy może się wydłużyć do, odpowiednio, 11 lub 44 godzin.

Redmi Buds 8 (fot. Xiaomi)

Słuchawki są leciutkie: każda waży jedynie 5 g, a zestaw razem z etui – 44,5 g. Ich konstrukcja jest w dodatku odporna na pył i wodę (w klasie IP54).

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: czarną, białą oraz jasnozieloną. Cena? 249 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~130 złotych. Można się spodziewać, że gdy dotrą do Polski (a jest to całkiem realny scenariusz) będą kosztować nieco więcej, ale raczej zmieszczą się poniżej progu 200 złotych.