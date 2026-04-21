Nowy tablet Xiaomi. Poręczny, praktyczny i przystępny

Wojciech Kulik
Marzy Ci się przystępny cenowo, a przy tym poręczny i praktyczny tablet? Firma Xiaomi właśnie zaprezentowała model Redmi Pad 2 SE, który zdaje się dobrze wpisywać w ten opis. Światło dzienne ujrzały też nowe słuchawki, ale o nich potem…

Premiera Redmi Pad 2 SE. Praktyczny tablet Xiaomi za nieduże pieniądze?

Redmi Pad 2 SE zapowiada się na całkiem poręczny i przystępny tablet, wypełniający lukę pomiędzy małymi (8-calowymi) modelami a olbrzymami (od 11 cali wzwyż). Ma konkretnie 9,7-calowy wyświetlacz LCD o praktycznych proporcjach 16:10. Cechuje go również rozdzielczość 2048×1280 pikseli, częstotliwość odświeżania do 120 Hz oraz jasność sięgająca 600 nitów (trochę za mało do komfortowej pracy na słońcu, ale w domowych warunkach powinno być idealnie).

Sercem tabletu jest przyzwoity, średniopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, wykonany w litografii 6 nm i cechujący się częstotliwością taktowania do 2,9 GHz. Do tego dochodzi 6 GB RAM typu LPDDR4X oraz 128 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2. Gdyby tej ostatniej okazało się za mało, można zainstalować w środku kartę microSD.

Nawet obiecująco brzmi też akumulator o pojemności 7600 mAh, ale niestety ładowanie będzie trochę trwało, bo może odbywać się z mocą jedynie 18 W. Nie zabrakło też dwóch aparatów: 8 Mpix z tyłu oraz 5 Mpix z przodu. Dopełnieniem całości są zaś moduły bezprzewodowe: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 oraz – opcjonalnie – 4G / LTE.

Pozostańmy jeszcze w kontekście łączności, bo to, co wiele osób może ucieszyć, to fakt, że obok portu USB typu C znalazło się też tradycyjne gniazdo mini jack 3.5 mm, więc nie będzie żadnego problemu z podłączeniem klasycznych słuchawek. Kończąc zaś temat konstrukcji, zamknięty w metalowej obudowie tablet waży nieco ponad 400 g, a jego wymiary to 226,51 × 147,97 × 7,4 mm.

Jak na razie Redmi Pad 2 SE jest dostępny wyłącznie w Chinach, ale spodziewamy się, że za jakiś czas się to zmieni. Ceny rozpoczynają się od 1099 juanów (równowartość ~580 złotych), przy czym wariant oferujący łączność 4G kosztuje 1399 juanów (~740 złotych).

Słuchawki Redmi Buds 8 zachwycą redukcją hałasu

Wraz z tabletem zaprezentowane zostały całkowicie bezprzewodowe słuchawki Redmi Buds 8. Mają 11-milimetrowe przetworniki i wykorzystują technologię Bluetooth 5.4 z kodekami SBC, AAC i LHDC, aby zapewniać niezłą jakość dźwięku.

Najjaśniejszym punktem specyfikacji wydaje się jednak system aktywnej redukcji hałasu (ANC) o skuteczności sięgającej aż 50 dB. Technologia ma sobie dobrze radzić z różnego rodzaju niechcianymi dźwiękami w najrozmaitszych miejscach i sytuacjach.

Z włączonym ANC słuchawki będą w stanie odtwarzać muzykę przez maksymalnie 6,5 godziny lub 28 godzin wraz z etui ładującym. Po wyłączeniu odszumania zaś czas pracy może się wydłużyć do, odpowiednio, 11 lub 44 godzin.

Słuchawki są leciutkie: każda waży jedynie 5 g, a zestaw razem z etui – 44,5 g. Ich konstrukcja jest w dodatku odporna na pył i wodę (w klasie IP54).

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: czarną, białą oraz jasnozieloną. Cena? 249 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~130 złotych. Można się spodziewać, że gdy dotrą do Polski (a jest to całkiem realny scenariusz) będą kosztować nieco więcej, ale raczej zmieszczą się poniżej progu 200 złotych.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

