Lubisz świecidełka? To ten nowy smartfon Ci się spodoba

Nie sposób policzyć, ile razy powiedziano już, że „wszystkie smartfony wyglądają tak samo”. Czasami jednak zdarzają się rodzynki, które wyróżniają się na tle jednakowej konkurencji. Niektórzy mogą powiedzieć, że to efekciarskie i festyniarskie, ale wielu osobom z pewnością spodoba się ta oryginalność.

Na rynku wieje nudą, ale czy to naprawdę powód do narzekania?

Z jednej strony wiele osób narzeka, że smartfony od dawna wyglądają bardzo podobnie i trudno je od siebie rozróżnić. Osobiście bym z tym polemizował, bo o ile na przodzie faktycznie trudno o oryginalność (choć iPhone’owi 14 Pro się to udało), o tyle producenci starają się, żeby panel tylny przyciągał wzrok i był w jakiś/na swój sposób oryginalny oraz często spójny z designem plecków innych modeli z oferty (bo to jednak też ważne). Z drugiej strony większość użytkowników i tak pakuje urządzenie w nietransparentne etui, więc te zarzuty są bez znaczenia. Z trzeciej zaś – w końcu zawsze najważniejsze jest wnętrze, bo tego typu sprzęt ma nie tylko fajnie/atrakcyjnie wyglądać, ale też (przede wszystkim) dobrze działać przez długi czas.

Nothing Phone (1) / źródło: Nothing

Co jakiś czas na rynku debiutuje smartfon, o którym nie można powiedzieć, że nie jest oryginalny. Ostatnim takim modelem był widoczny na załączonej powyżej grafice Nothing Phone (1), który miał premierę 12 lipca 2022 roku. Cieszył się on dużym zainteresowaniem mediów i fanów technologii, ale również klientów, bo w ciągu kilku miesięcy firma sprzedała ponad pół miliona egzemplarzy – to bardzo dobry wynik jak na „świeżynkę”.

Ten smartfon się świeci. Dosłownie

I wystarczający, żeby zauważyła go (jeszcze mniej znana) konkurencja. Marka Unihertz, która tworzy nietuzinkowe smartfony (jak Titan i Titan Slim z klawiaturą QWERTY oraz Jelly 2E z 3-calowym ekranem), postanowiła stworzyć podobne urządzenie – nazwała je Luna.

Podobnie jak Nothing Phone (1) Unihertz Luna również ma kilka świecących pasków LED na panelu tylnym, który został przykryty transparentną pokrywą. Z podanych przed producenta informacji wynika, że mogą się one świecić na aż sześć różnych kolorów: jasnoniebieski, niebieski, zielony, żółty, czerwony i różowy, podczas gdy Nothing Phone (1) świeci tylko na biało.

Specyfikacja smartfona Unihertz Luna

Urządzenie zaoferuje swoim właścicielom wyświetlacz o przekątnej 6,81 cala, który otoczą dość szerokie ramki, szczególnie dolna, zatem można spodziewać się, że będzie to pokaźnych rozmiarów smartfon (jego dokładne wymiary nie są jeszcze znane). Na przodzie, w okrągłym otworze w ekranie, znajdzie się 32 Mpix (Samsung S5KGD1) aparat. Na tyle będą trzy, w tym główny z matrycą 108 Mpix (Samsung S5KHM2SP03-FGX9) i 2 Mpix (OV2680) do zdjęć makro oraz 20 Mpix Night Vision Camera (Sony IMX350), która umożliwi robienie zdjęć nawet w kompletnej ciemności.

Unihertz Luna (źródło: Unihertz)

Specyfikacja smartfona Unihertz Luna obejmować będzie też 8 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i akumulator o pojemności 5000 mAh oraz czytnik linii papilarnych, moduł NFC, dual SIM (2x nano SIM), emiter podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Kiedy premiera?

Kompletna specyfikacja i cena smartfona nie są jeszcze znane, ponieważ jego oficjalna premiera dopiero przed nami. Zainteresowani mogą zapisać się na listę mailingową, aby otrzymać powiadomienie o rozpoczęciu przedsprzedaży i zyskać kod rabatowy o wartości 60 dolarów.