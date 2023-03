Polacy pierwsi, reszta świata czeka – XPG aktualnie sprzedaje tę klawiaturę tylko w PL

Tym razem to nie Stany Zjednoczone ani Chiny nie są miejscem debiutu nowego urządzenia. Klawiatura XPG Summoner Mini ma swoją globalną premierę właśnie w Polsce.

Najpierw Polska, później cały świat

Jak podaje informacja prasowa, należący do ADATA tajwański producent podzespołów i akcesoriów dla graczy XPG, po wnioskach, jakie polscy gracze przesłali do firmy postanowił, że to właśnie u nas w pierwszej kolejności zadebiutuje nowa klawiatura Summoner Mini. Takie globalne premiery, to ja rozumiem!

Czym zatem może pochwalić się bohater newsa? To mobilna klawiatura w rozmiarze 60%, co oznacza że jest ona pozbawiona części numerycznej, klawiszy funkcyjnych oraz kierunkowych. Jak zatem używać takich przycisków jak „Print Screen” czy popularnych „strzałek”? Za pomocą skrótów klawiszowych. Dzięki niewielkim rozmiarom sprzęt zajmuje naprawdę mało miejsca na biurku. Kompaktowości klawiaturze dodaje niska waga wynosząca zaledwie 400 gramów i odpinany kabel USB-C, dzięki czemu bez problemu spakujecie ją do torby lub plecaka.

Wracając do kwestii klawiszy. Summoner Mini występuje w dwóch wersjach przełączników – Outemu Red oraz Outemu Blue. Czerwony wariant charakteryzuje się niższą siłą aktywacji (45 zamiast 60 g) i niższym skokiem klawiszy (2,0 zamiast 2,2 mm). Bez względu na wybrany przez Was typ, wytrzymałość każdego przycisku szacuje się na około 50 milionów kliknięć. 21 z 61 klawiszy wyposażono również w technologię anti-ghostingu, co pozwoli uniknąć rejestracji niechcianych „przycisków widmo” przy szybkim pisaniu lub intensywnej rozgrywce.

XPG Summoner Mini – gamingowy wygląd

W klawiaturze dla graczy nie mogło zabraknąć podświetlenia klawiszy. Summoner Mini oferuje diody LED świecące w 5 kolorach z opcją zaprogramowania na 12 różnych efektów. Jasność oraz tempo animacji efektów wyregulujemy za pomocą dedykowanych skrótów klawiszowych.

9.2 Ocena

XPG Summoner Mini jest już dostępny w ramach przedsprzedaży. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne – czarna i biała, każda oferuje dwa wspomniane wyżej typy przełączników.

W chwili pisania newsa, klawiaturę oferuje sklep x-kom, w cenie 199 złotych. Tradycyjna sprzedaż ruszy w najbliższy piątek, 10 marca w popularnych sklepach z elektroniką: Komputronik, Morele, Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz w oficjalnym sklepie ADATA/XPG na Allegro.pl.