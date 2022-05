Najbardziej niezwykły smartfon 2022 roku momentalnie stał się hitem! Też go kupisz?

Takie smartfony nie debiutują na rynku jak grzyby po deszczu. Ten jest wyjątkowy i istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że w najbliższej przyszłości do sklepów trafi podobne urządzenie. Do zakupu zachęca nie tylko oryginalna konstrukcja, ale też przystępna cena. Zainteresowanie tym produktem jest ogromne!

Unihertz Titan Slim – smartfon z klawiaturą QWERTY – już jest hitem

Producenci starają się tworzyć oryginalne, wyróżniające się urządzenia, ale jednocześnie na tyle uniwersalne, aby spełniły oczekiwania jak największego grona klientów. Ten smartfon nie jest dla każdego, ale jednocześnie takiej właśnie konstrukcji wyczekiwały setki osób. 10 maja 2022 roku w serwisie Kickstarter ruszyła zbiórka funduszy na produkcję Unihertz Titan Slim i już po kilku dniach można powiedzieć, że to prawdziwy hit.

Celem twórców była kwota 224215 złotych, a w momencie publikacji niniejszego artykułu na ich koncie uzbierało się już ponad 2,2 mln złotych! Projekt wsparło blisko 2000 osób, a to z pewnością nie koniec, gdyż zbiórka potrwa jeszcze 27 dni. Do wsparcia projektu-zamówienia smartfona zachęca bardzo kusząca oferta – aby otrzymać jeden egzemplarz Titan Unihertz Slim, należy wpłacić równowartość nieco ponad 1100 złotych. Wysyłka do Polski jest płatna (~90 złotych).

Unihertz Titan Slim (źródło: Kickstarter)

Jeżeli ktoś zdecyduje się zamówić więcej niż jedną sztukę, może liczyć na rabat. Za dwa egzemplarze trzeba zapłacić ~2055 złotych, za trzy ~3085 złotych, za pięć ~5140 złotych, a za dziesięć ~10285 złotych. Ponadto początkowo były dostępne specjalne oferty cenowe na ten model (już od ~850 złotych), ale rozeszły się one w mgnieniu oka.

Co oferuje Unihertz Titan Slim?

Przede wszystkim klawiaturę QWERTY. W sklepach smartfonów z nią jest jak na lekarstwo – w przeszłości dostępnych było kilka modeli z logo BlackBerry (m.in. BlackBerry Priv i BlackBerry KEYone), ale to już przeszłość. Dziś żaden znany producent nie produkuje takich urządzeń, ale robi to Unihertz – Titan Slim nie jest bowiem jego pierwszą propozycją z klawiaturą QWERTY.

Oferuje ona również funkcję tworzenia skrótów (na przykład do uruchamiania aplikacji Spotify, Gmail czy Mapy Google) oraz scrollowania treści na ekranie (wystarczy przesunąć po niej palcem w górę lub dół). Co ważne, klawiatura jest podświetlana, a ponadto na jej obszarze znajduje się czytnik linii papilarnych.

Smartfon wyposażono również w wyświetlacz o przekątnej 4,2 cala i rozdzielczości 1280×768 pikseli, aparaty o rozdzielczościach 8 Mpix (na przodzie) i 48 Mpix (na tyle), moduł NFC, emiter podczerwieni, radio FM, dwa sloty na karty nano SIM oraz procesor MediaTek Helio P70 wraz z 6 GB RAM DDR4 i 256 GB pamięci UFS 2.1 (urządzenie nie obsługuje kart microSD).

Unihertz Titan Slim ma wymiary 146,4×67,4×12,35 mm i waży 204 gramy. Nie do końca jest więc „slim”, ale zyskał taki dopisek z uwagi na fakt, że jest najcieńszym modelem z serii Titan w historii marki. Całość pracuje na systemie Android 11 i zasila ją akumulator o pojemności 4100 mAh. Producent zapewnia, że urządzenie obsługuje globalne sieci LTE.

Smartfon z klawiaturą QWERTY marki Unihertz można zamówić na platformie Kickstarter. Producent umożliwia również zwykłe wsparcie jego działalności kwotą od ~45 złotych, co zapewnia dołączenie do newslettera klubu VIP.