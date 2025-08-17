Żałujesz wysłania SMS-a? Ta funkcja rozwiąże Twój problem

Nowość, która jest właśnie wdrażana w aplikacji Wiadomości Google, powinna spodobać się osobom, którym zdarza się żałować ostatnio wysłanego SMS-a.

Wiadomości Google zyskały możliwość zdalnego usunięcia wysłanej wiadomości

Firma z Mountain View rozpoczęła proces udostępniania nowej funkcji w aplikacji Wiadomości Google. Pozwala ona na usunięcie wysłanej wiadomości, zarówno z okna rozmowy na smartfonie użytkownika, jak i u odbiorcy. Podobne rozwiązanie dostępne jest też w popularnych komunikatorach, takich jak Facebook Messenger czy WhatsApp.

Należy jednak zaznaczyć, że funkcja nie działa w przypadku wszystkich wiadomości. Konieczne jest korzystanie z technologii RCS. Dotyczy to autora wysłanego SMS-a oraz odbiorcy. W innym scenariuszu wiadomość zostanie usunięta tylko na smartfonie, z którego została wysłana.

Wypada jeszcze dodać, że omawianą funkcję zauważono już wcześniej, ale nie była ona powszechnie dostępna dla użytkowników. Zmienia się to teraz. Chociaż proces udostępniania przeprowadzany jest stopniowo, więc jeszcze nie każdy ma możliwość skorzystania z tej nowości.

Użytkownik ma dwie opcje do wyboru

Skorzystanie z nowej funkcji jest banalnie proste. Wystarczy wybrać wiadomość, którą chcemy usunąć, a następnie musimy nacisnąć ikonę kosza – identycznie, jak podczas normalnego usuwania wiadomości. Jeśli funkcja będzie dostępna, to pojawi się okno z dwoma opcjami do wyboru – pierwsza pozwala na usunięcie wiadomości u wszystkich, a druga tylko na smartfonie użytkownika.

(źródło: Android Authority)

Oczywiście, że rozwiązanie może pomóc w przypadku, gdy żałujemy ostatniego wysłanego SMS-a. Tylko trzeba pamiętać o wymienionych wyżej ograniczeniach. Nie zawsze wiadomość zniknie też u odbiorcy. W związku z tym, najlepiej po prostu dobrze zastanowić się, czy faktycznie chcemy wysłać napisanego SMS-a do drugiej osoby.

Wspomnę, że u siebie nie widzę jeszcze nowej funkcji. Mam zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Wiadomości Google. Najwidoczniej pozostaje mi cierpliwie poczekać.

Niebawem do aplikacji może zawitać jeszcze jedna interesująca funkcja. Otóż Google pracuje nad zamazywaniem nudesów. Co ciekawe, działanie będzie różnić się zależnie od wieku użytkownika. Niestety, nie wiemy, kiedy dokładnie zadebiutuje to rozwiązanie.