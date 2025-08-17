Apple Watch Series 10
(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)
Wearable

Apple Watch może pokonać konkurencję. Trwają prace nad ważną zmianą

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Apple Watch może pokonać konkurencję. Trwają prace nad ważną zmianą

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to przyszły Apple Watch może otrzymać zestaw najlepszych czujników na rynku. Do tego powinny dojść nowe funkcje zdrowotne.

Co zmieni się w Apple Watchu Series 12?

Owszem smartwatche z Cupertino nie zachwycają czasem pracy, a także mają inne wady. Trzeba jednak przyznać, że czujnik tętna jest jednym z najlepszych na rynku, o czym miałem okazję przekonać się podczas testów Apple Watcha Series 9 i Apple Watcha Series 10. Potwierdzają to również liczne badania.

Zespół Tima Cooka nie powiedział jednak w tej kwestii ostatniego słowa. Jak wynika z informacjami pochodzących ze źródeł, które są blisko łańcucha dostaw, przyszły Apple Watch doczeka się znacząco przeprojektowanego czujnika. Zmian nie zobaczymy w tym roku, wraz z debiutem modelu Series 11, ale dopiero w 2026 roku w generacji Series 12.

Na spodzie smartwatcha znajdzie się zestaw ośmiu czujników, które zostaną ułożone w kształt pierścienia. Co ciekawe, podobne rozwiązanie mogliśmy już zobaczyć w prototypie Apple Watcha Series 10. Sugeruje to, że Apple od dłuższego czasu pracuje nad nowym czujnikiem. Możliwe, że prace powoli dobiegają do końca i faktycznie czujnik zadebiutuje w przyszłorocznym zegarku.

Apple Watch Series 10
Apple Watch Series 10 (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Większa dokładność pomiarów i nowe funkcje zdrowotne

Apple Watch Series 12 ma zapewnić wyższą jakość pomiarów. Ponadto ma mniej polegać na interpretowaniu zbieranych danych przez oprogramowanie, a większy nacisk zostanie położony na samą dokładność czujników. Dodatkowo nowy czujnik może charakteryzować się niższym zapotrzebowaniem na energię, a to z kolei powinno wydłużyć czas pracy smartwatcha. Nie spodziewałbym się jednak znaczącej poprawy w tym aspekcie.

Nie są znane jakiekolwiek szczegóły, ale przyszłoroczny Watch może wprowadzić też szereg nowych funkcji zdrowotnych. Niekoniecznie będzie to bezinwazyjny pomiar cukru we krwi, o którym mówi się od dłuższego czasu, ale Apple może pochwalić się innymi rozwiązaniami.

Nie jest jasne, czy zobaczymy większe zmiany w designie. Dotychczas firma stawiała na drobną ewolucję wyglądu, więc nie nastawiałbym się na jakąś rewolucję, a tym bardziej na odejście od obecnego kształtu koperty. Możliwe, że jednak jakieś wizualne nowości zostaną wprowadzone.

Zobacz również

Obserwuj nas