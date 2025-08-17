Z Moje ING zniknie jedna z usług. Użytkownicy będą musieli przejść na inne rozwiązanie

ING Bank Śląski poinformował o zmianie, która wkrótce zostanie wprowadzona w aplikacji Moje ING. Użytkownicy są proszeni o przejście na Google Pay lub Apple Pay.

Koniec jednej z usług w Moje ING

Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Visa w telefonie w aplikacji Moje ING, to najwyższy czas przejść na jeden z zewnętrznych portfeli mobilnych. Otóż funkcja niebawem nie będzie dostępna, a to oznacza brak możliwości korzystania z tej formy płatności.

ING Bank Śląski zaznacza, że na polskim rynku banki wycofały ze swoich aplikacji własne formy płatności i obecnie promowane są bardziej uniwersalne rozwiązania. W związku z tym, usługa zostanie zamknięta, a klienci są proszeni o sięgnięcie po technologię Google i Apple. Owszem, gdy ktoś przyzwyczaił się do tych autorskich pomysłów, to przejście na Google Pay lub Apple Pay będzie wymagało zmiany nawyków.

Z drugiej strony, systemy mobilnych płatności proponowane przez Google i Apple są wygodne, bezpieczne i świetnie zintegrowane ze smartfonami. Wspomniana zmiana nawyków może więc okazać się po prostu krokiem w dobrym kierunku.

Co to oznacza dla klientów banku?

Po pierwsze, aż do momentu wyłączenia usługi można wciąż z niej korzystać. Bank poinformuje klientów o dokładnej dacie wyłączenia wiadomością w aplikacji Moje ING.

Mimo powyższej deklaracji, ING Bank Śląski w opublikowanym komunikacie zachęca użytkowników, aby już teraz dodali kartę Visa do zewnętrznych portfeli mobilnych i przetestowali inną formę płatności. Jeśli okaże się ona równie dobra lub nawet lepsza, to można samodzielnie wyłączyć usługę Visa w aplikacji Moje ING na smartfonie.

Wypada jeszcze wspomnieć, że karta w Google Pay zapewnia klientom te same możliwości, z których korzystają obecnie, np. funkcję wielowalutową. Użytkownik nadal może wypłacać zbliżeniowo smartfonem pieniądze z bankomatów i korzystać z pakietu wypłat gotówki. Ponadto, można nadal płacić kartą plastikową.

Należy przypomnieć, że 23 września 2025 roku zacznie obowiązywać nowy regulamin dodawania i korzystania z kart ING Banku Śląskiego w portfelach cyfrowych. Zaktualizowany dokument uprawnia bank do usunięcia karty klienta, zapisanej w portfelach Google, Apple i Garmin.