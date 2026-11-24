Dziś oficjalnie zadebiutował nowy smartfon Motorola Edge 70 Neo, który daje klientom wiele powodów, żeby go kupili. Ten model ma duże szanse na sukces, mimo że ma kilka słabszych stron.

Nowy smartfon Motorola Edge 70 Neo to atrakcyjna propozycja dla większości klientów

Nowa Motka zalicza się do grona modeli, które zaspokoją oczekiwania i potrzeby bardzo dużego grona użytkowników – to nie budżetowiec, w którym producent poszedł na (za) wiele kompromisów, ale też nie flagowiec, oferujący potencjał, jakiego przeciętny klient i tak (nigdy) nie wykorzysta.

Smartfon Motorola Edge 70 Neo jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 oraz 8 GB RAM LPDDRX i 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1, zatem wydajność powinna być satysfakcjonująca dla przeciętnego użytkownika. Dodatkowym udogodnieniem jest slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB.

Motorola Edge 70 Neo (źródło: Motorola)

Mocną stroną tej Motki powinien być też czas pracy, jako że wyposażono ją w akumulator o pojemności 7000 mAh. Można go ładować przewodowo z mocą 45 W, a do tego obsługiwane jest ładowanie obejściowe (wówczas prąd trafia bezpośrednio do podzespołów, z pominięciem baterii, co pozwala wydłużyć jej dobre zdrowie) i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 7,5 W.

Na przodzie smartfon Motorola Edge 70 Neo ma zaś 6,8-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED o rozdzielczości 2772×1272 piksele i jasności do 5200 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz, a także 32 Mpix (f/2.2) aparat. Na tyle umieszczono z kolei 50 Mpix (f/1.8) aparat główny z OIS i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Nie ma tu, niestety, aparatu ultraszerokokątnego ani teleobiektywu.

Motorola Edge 70 Neo (źródło: Motorola)

Ponadto smartfon Motorola Edge 70 Neo ma głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6E (6 GHz), NFC, dual SIM (2x nano SIM) i port USB-C oraz szkło Corning Gorilla Glass 7i na przodzie. Całe urządzenie ma zaś wymiary 162,7×75,7×8,49 mm i waży 204 gramy, a także cechuje się odpornością klasy IP64 i MIL-STD-810H.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że nowa Motorola Edge 70 Neo pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 16 i dostanie 3 aktualizacje systemu oraz poprawki zabezpieczeń przez 5 lat. Debiutujący dziś smartfon powinien mieć już zainstalowanego Androida 17 i otrzymać więcej aktualizacji niż tylko trzy.

Ile kosztuje nowy smartfon Motorola Edge 70 Neo?

Motorola Edge 70 Neo będzie kosztowała w Indiach od 34999 rupii (równowartość około 1540 złotych). W Polsce jest dostępny bardzo podobny smartfon Motorola Edge 70 Plus – aktualnie za 1549 złotych.

Można go kupić wyłącznie w T-Mobile, także bez umowy. Od modelu Motorola Edge 70 Neo różni się aparatem (200 Mpix) i pojemnością akumulatora (6500 mAh).