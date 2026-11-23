Użytkownicy Moje ING mogą już sprawdzić nowy wygląd aplikacji. Zmian jest sporo, ale nie brakuje negatywnych opinii.

Nowy wygląd aplikacji Moje ING

ING Bank Śląski cały czas rozwija swoją aplikację mobilną, zarówno w kwestii funkcji, jak i wyglądu. Przykładowo w kwietniu 2026 roku aplikacja Moje ING zyskała tryb ciemny. Teraz z kolei bank zdecydował się na kolejne większe zmiany. Ponadto odświeżono też bankowość internetową, stosując w niej ten sam projekt.

Klienci, po zainstalowaniu aktualizacji, zobaczą m.in. nową kolorystykę, odświeżone elementy interfejsu, zmieniony wygląd przycisków, ikon i kafli. Lista nowości jest więc długa i jak najbardziej możemy mówić o przebudowaniu interfejsu, co może wymagać dłuższego przyzwyczajenia się do nowego projektu.

ING Bank Śląski wskazuje, że wprowadzone zmiany są odpowiedzią na rosnące oczekiwania użytkowników usług cyfrowych. Sprawiają one, że Moje ING ma teraz bardziej spójny i nowoczesny charakter, a to wszystko przy zachowaniu funkcjonalności dobrze znanych klientom. Ponadto wprowadzone zmiany mają pomóc w korzystaniu z serwisu osobom o szczególnych potrzebach, poprawiając czytelność i dostępność najważniejszych funkcji.

Cały projekt nie jest tylko chwilowym eksperymentem. Nowa warstwa wizualna ma być podstawą dla kolejnych zmian wpływających na doświadczenia klientów. Niewykluczone, że te kolejne zmiany bank będzie musiał wprowadzać już niebawem – wskazują na to niektóre komentarze, o czym już za chwilę.

Należy jeszcze wspomnieć, że w celu korzystania z opisanych zmian, wymagane jest zaktualizowanie aplikacji Moje ING do wersji 4.24.2 lub wyższej. Najnowsza wersja apki dostępna jest w Google Play (Android) oraz App Store (iOS).

Część użytkowników narzeka na zmiany

Aplikacja Moje ING wciąż może pochwalić się bardzo wysoką średnią ocen na platformie Google i Apple. Otóż w Google Play użytkownicy przyznali jej ocenę 4,8 na 5 możliwych gwiazdek. W App Store średnia także wynosi 4,8 na 5 gwiazdek.

Ostatnie komentarze wskazują jednak, że w kwestii nowego wyglądu nie wszystko poszło zgodnie z założeniami. Nie brakuje osób, które zdecydowały się wystawić najniższą ocenę. Użytkownicy skarżą się na niedostosowany font, zmiany, które nie pasują do aplikacji bankowej, a także ogólny regres wizualny.

Przykładowe komentarze w Google Play (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Niewykluczone, że ING Bank Śląski dość sprawnie wprowadzi odpowiednie poprawki. W końcu bank odpowiada na większość negatywnych komentarzy w Google Play i dodaje, że uwagi użytkowników są zapisywane.