Przeszukiwanie historii przeglądania w Google Chrome stanie się niebawem nieco wygodniejsze i efektywniejsze. Amerykański producent pracuje bowiem nad dodaniem trzech nowych filtrów, ułatwiających odnajdywanie to, czego się szuka.

Trzy filtry ułatwią przeszukiwanie historii w Google Chrome

Już wkrótce Google Chrome pozwoli przeszukiwać historię przeglądania z zastosowaniem trzech filtrów, mianowicie:

na jakim urządzeniu korzystano z przeglądarki,

kiedy odwiedzano daną stronę,

a także kto korzystał z przeglądarki.

Szczególnie ten ostatni filtr może być tajemniczy, ale zagadka wcale nie jest skomplikowana. Ten przełącznik pozwoli po prostu oddzielić strony przeglądane przez sztuczną inteligencję Gemini w imieniu użytkownika od tych, na które faktycznie wchodził on świadomie.

Jeśli chodzi o pozostałe dwa filtry, to w ich przypadku wszystko jest raczej jasne. Pierwszy pozwoli na przeglądanie historii według urządzeń, na których zalogowano się na to samo konto Google. W moim odczuciu ma on największe znaczenie w codziennym życiu.

Drugi filtr – odnoszący się do daty przeglądania – pozwoli natomiast ograniczyć wyniki wyszukiwania do stron przeglądanych „wczoraj”, „wcześniej w tym tygodniu”, „w ubiegłym tygodniu” albo „dwa tygodnie temu”. Przynajmniej takie opcje są widoczne obecnie, bo niewykluczone, że lista zostanie w przyszłości wydłużona.

Nowe filtry są już dostępne, ale nie wszędzie, nie od razu i nie dla każdego

Jak na razie nowy system filtrowania historii jest obecny wyłącznie w testowych wersjach przeglądarki Chrome, a konkretnie w wydaniach Dev i Canary. Można je aktywować za pomocą odpowiednich flag („Filter Browsing History By Device”, „Filter Browsing History By Time” oraz „Filter Browsing History By Actor”). Jak zwykle, dostępność może się różnić w zależności od wielu czynników.

Filtry powstały przede wszystkim z myślą o smartfonach z Androidem i komputerach, ale prawdopodobnie pojawią się również na iPhone’ach. Niemniej nieznane są żadne ramy czasowe dotyczące publicznego udostępnienia nowinki (dla żadnej z podanych kategorii sprzętowych).