Czytniki e-booków to jeden z tych nielicznych sprzętów, których nie trzeba wymieniać co dwa lata – dopóki ekran działa, a bateria wciąż trzyma, stary Kindle potrafi służyć nawet przez dekadę. Jeśli jednak korzystacie z podstawowego modelu lub Paperwhite 10. generacji, Amazon ma dla Was niezbyt przyjemną, choć w gruncie rzeczy mało groźną wiadomość.

Koniec aktualizacji dla Kindle i Kindle Paperwhite 10. generacji

Oficjalne wsparcie w postaci aktualizacji oprogramowania dla dwóch popularnych czytników dobiegnie końca 31 grudnia 2026 roku. Mowa o podstawowym Kindle 10. generacji (z 9 kwietnia 2019 roku – pierwszym „zwykłym” modelu z wbudowanym podświetleniem ekranu) oraz modelu Kindle Paperwhite tej samej generacji (który zadebiutował 7 listopada 2018 roku, oferując ekran 300 ppi i wodoodporność IPX8). Od nowego roku oba urządzenia przestaną otrzymywać nowe funkcje i poprawki zabezpieczeń.

Kindle Paperwhite 3 (fot. Dawid Różański | Tabletowo.pl)

Spokojnie – sprzęt nie zamieni się jednak z dnia na dzień w przycisk do papieru (e-papieru również). Wszystkie pobrane wcześniej książki pozostaną dostępne, a na ten moment nic nie wskazuje na to, by Amazon planował odciąć oba czytniki od sklepu Kindle Store.

Mimo leciwego już portu micro-USB czy braku regulacji ciepłej barwy światła, oba modele dobrze radzą sobie z podstawowym zadaniem, a w codziennym czytaniu nie zmieni się w zasadzie nic – przynajmniej na razie.

Sklep z książkami Kindle Store wciąż działa, ale trzeba uważać

Warto mieć z tyłu głowy to, że dostęp do chmury i sklepu nie będzie trwał wiecznie. Wcześniej w tym roku – dokładnie 20 maja 2026 roku – Amazon zablokował możliwość kupowania, wypożyczania oraz pobierania książek z Kindle Store na czytnikach i tabletach Fire wydanych w 2012 roku i starszych (choć pliki zapisane już w pamięci nadal można na nich normalnie czytać).

Na razie nie ma żadnej oficjalnej daty, kiedy podobny los mógłby spotkać urządzenia z 2018 i 2019 roku. Jak szacuje serwis Good e-Reader, zakupy w sklepie Amazona powinny działać na nich jeszcze przynajmniej przez kilka lat – utrata aktualizacji nie jest więc dobrą wiadomością, ale zdecydowanie nie stanowi powodu, by już teraz rozglądać się za nowym czytnikiem, skoro stary wciąż świetnie spełnia swoje zadanie.