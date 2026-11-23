Najwidoczniej Nvidia nie potrafi długo wytrzymać bez Jensena Huanga. Firma podjęła kluczową decyzję.

Jensen Huang wraca na stanowisko dyrektora w Nvidii

Afera wokół Jensena Huanga jest jedną z najgłośniejszych w ostatnich miesiącach lub nawet latach – przynajmniej, gdy spojrzymy na dyrektorów firm technologicznych. Dotyczy ona m.in. doniesień o jego romansie z osobą, która mogła mieć powiązania z chińskim wywiadem. Omawiany skandal doprowadził nawet do odejścia przedsiębiorcy z firmy, której jest przecież współzałożycielem.

Okazuje się, że Nvidia szybko zatęskniła za byłym CEO. Firma ogłosiła, że ze skutkiem natychmiastowym Jensen Huang został przywrócony na stanowisko dyrektora generalnego oraz członka zarządu. Decyzja została podjęta przez radę dyrektorów, która jednogłośnie – po serii rozmów i spotkań z Huangiem – zagłosowała za przywróceniem mu dotychczasowej roli.

Rada otrzyma też pozytywne opinie od przedstawicieli władz USA. Na podstawie tych informacji Nvidia stwierdziła, że ​​powrót Huanga nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Jensen Huang | źródło: Anders Eidesvik, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Harvey C. Jones, przewodniczący rady dyrektorów, zaznaczył, że rada uważa Jensena za właściwą osobę do kierowania firmą Nvidia. Natomiast jego przywrócenie na dotychczasowe stanowisko leży w interesie akcjonariuszy, pracowników, partnerów i klientów. Dodał, że rada z niecierpliwością czeka na możliwość dalszej na współpracy.

Główny bohater całego zamieszania, Jensen Huang, stwierdził, że jest zaszczycony powrotem do Nvidii i możliwością kierowania jedną z najważniejszych firm technologicznych na świecie u progu nowej rewolucji przemysłowej. Wspomniał, że podejmuje tę odpowiedzialność z najwyższą pokorą i odnowionym zaangażowaniem, a także podziękował wszystkim za wsparcie.

Sprawa zostanie zbadana

Rada dyrektorów powołała komitet złożony wyłącznie z niezależnych dyrektorów w celu zbadania doniesień, według których były/obecny CEO firmy był celem działań obcego wywiadu. Zatrudniono też niezależnych doradców prawnych do pomocy w prowadzeniu dochodzenia. Natomiast Jensen Huang ma w pełni popierać to dochodzenie i zobowiązał się do współpracy.

Ponadto niedawno powołano komitet, którego działalność skupiona jest na bezpieczeństwie narodowym i kontroli eksportu. Rozpoczęto też proces rekrutacji na nowe stanowisko dyrektora ds. zgodności (Chief Compliance Officer), który będzie nadzorował przestrzeganie przepisów w całej firmie Nvidia.

Rynek już zareagował na ogłoszenie Nvidii. Akcje firmy wzrosły o ponad 30%, a wycena rynkowa o ponad 900 mld dolarów.