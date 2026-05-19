Jest nowy powód, żeby pójść do Lidla. Możesz wyjść z nawet 1000 złotych

Do tej pory klienci chodzili do Lidla wyłącznie po to, żeby zostawić w sklepie swoje pieniądze. Od teraz w dyskontach tej sieci można skorzystać z nowej usługi, dzięki której wyjdziesz ze sklepu z nawet 1000 złotych w portfelu lub kieszeni.

Wypłata gotówki w Lidlu – od teraz to możliwe

Chociaż mieszkańcy Polski coraz rzadziej posługują się gotówką, płacąc za zakupy kartą płatniczą (w formie fizycznej lub wirtualnej, znajdującej się w cyfrowym portfelu, na przykład Apple albo Google), to wciąż wiele osób preferuje płacenie właśnie metalowymi i papierowymi pieniędzmi.

Najpopularniejszym sposobem na ich pozyskanie jest wypłata gotówki z bankomatu, aczkolwiek coraz częściej wiąże się to z utrudnieniami. W bankomatach sieci Euronet można bowiem z użyciem Blika wypłacić jednorazowo maksymalnie 200 złotych, a w bankomatach własnych Planet Cash – 250 złotych.

Nie zawsze też bankomat znajduje się w dogodnym miejscu. Na szczęście mieszkańcy Polski mogą wypłacić gotówkę w coraz większej liczbie sklepów – od teraz również w Lidlu, o czym informuje portal Cashless. Maksymalna kwota, jaką można wypłacić, to 1000 złotych.

Naturalnie da się wypłacić też mniejszą, aczkolwiek pod warunkiem, że w kasie znajduje się oczekiwana kwota. Z nowej usługi mogą skorzystać zarówno posiadacze kart Mastercard, jak i Visa, jednak trzeba poinformować kasjera o chęci wypłaty gotówki przed zapłaceniem za zakupy.

Wypłacana kwota zostanie doliczona do rachunku – sklep pobierze z konta kwotę, składającą się z sumy opłat za produkty oraz wypłacanej w formie gotówki kwoty. Lidl nie pobiera prowizji za tę usługę, jednak może ją pobrać bank – jej wysokość można sprawdzić w taryfie opłat i prowizji banku.

Wypłata gotówki nie tylko w Lidlu

Tego typu usługa jest dostępna także w wielu innych sklepach. Na przykład Biedronka oferuje możliwość wypłacenia pieniędzy w kasie od 20 marca 2023 roku pod warunkiem zrobienia zakupów na kwotę minimum 1 złoty, a na dodatek musi to być wielokrotność 50 złotych i nie więcej niż 300 złotych. Wypłacić pieniądze można również w Dino, które oferuje też usługę wpłaty pieniędzy na konto bankowe (w obu przypadkach maksymalnie 1000 złotych).

Ponadto usługę wypłaty gotówki podczas zakupów zapewnia także m.in. Żabka, która oferuje też możliwość wpłacenia pieniędzy na konto bankowe. Swoje pieniądze można wpłacić również w Netto (maksymalnie 1000 złotych) i Empiku.