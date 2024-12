Dino jako wpłatomat. Już nie tylko dla wybranych

Dotychczas wpłacanie gotówki za pośrednictwem terminali było dostępne dla klientów Empiku i Żabki. Usługa ta pojawiła się także w Dino, jednak w tym przypadku została skierowana wyłącznie do posiadaczy kart Visa. Teraz sytuacja się zmienia.

Dino rozszerza usługę wpłat gotówki na użytkowników karty Mastercard

Choć przelewy weszły nam już w krew, nadal zdarza się, że pieniądze otrzymujemy z różnych źródeł w postaci gotówki. Oczywiście możemy wpłacać ją za pośrednictwem banku bądź wpłatomatów, jednak czasami trudno jest je znaleźć. Na początku 2023 roku operator terminali PolCard pozwolił posiadaczom kart Visa na dokonywanie wpłat gotówkowych w Żabce, Empiku i Papiernik by Empik. Podobna usługa jest też dostępna dla użytkowników kart Mastercard.

Z kolei w listopadzie 2024 roku Dino udostępniło analogiczną usługę, lecz została ona skierowana tylko do części klientów, a mianowicie do posiadaczy kart Visa. Teraz sieć wraz z Fiserv Polska – właścicielem marki PolCard – chce ułatwić życie klientom posługującym się kartami Mastercard. Ich posiadacze będą mogli korzystać z usługi wpłaty gotówki za pośrednictwem terminali płatniczych wprost na konto bankowe. Jest jednak kilka ograniczeń, o których warto pamiętać.

Przede wszystkim, jak zaznaczono na stronie Dino, maksymalna kwota wpłaty to 1000 złotych – limit ten dotyczy zarówno użytkowników kart Visa, jak i Mastercard. Wpłacone środki pojawią się na koncie bankowym w ciągu maksymalnie 30 minut.

Warunkiem koniecznym do wpłaty za pośrednictwem karty Mastercard jest zaopatrzenie się w aplikację PolCard Pay. Jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu weryfikacji osoby wpłacającej gotówkę na konto. Aplikacja ta w październiku 2024 roku została nieco odświeżona – wśród funkcji znalazła się przydatna opcja „Znajdź punkt”, za pomocą której klienci mogą w szybki sposób sprawdzić, gdzie możliwe jest dokonanie wpłaty gotówki na konto.

Dlaczego wpłaty gotówki w Dino są tak istotne?

Sieć handlowa Dino obejmuje prawie 2,6 tysiąca sklepów na terenie Polski. Przede wszystkim są one zlokalizowane w mniejszych miejscowościach. W niewielkich miastach i wsiach zdarzają się problemy z dostępnością bankomatów, a zwłaszcza wpłatomatów, dlatego nowa usługa jest niezwykle istotna dla klientów marketów i posiadaczy kart Mastercard.

Poza możliwością wpłat, Dino oferuje też usługę wypłat gotówki. Można z niej skorzystać podczas płacenia kartą za zakupy. Jednorazowo można wypłacić do 1000 złotych niezależnie od wartości zakupów.