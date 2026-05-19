Automat paczkowy (niekoniecznie Paczkomat) to obok Żabki stały element krajobrazu – już nie tylko miejskiego. DHL pochwaliło się właśnie, że dysponuje już 9000 tego typu maszyn w Polsce.

DHL ma już 9000 automatów paczkowych w Polsce

Mieszkańcy Polski bardzo chętnie korzystają z automatów paczkowych, w związku z czym ich operatorzy uruchamiają kolejne maszyny tego typu. Największą liczbą Paczkomatów może pochwalić się InPost, ponieważ – jak podaje portal Cashless – na koniec marca 2026 roku miał ich ponad 28,5 tysiąca.

Konkurencja nie siedzi jednak z założonymi rękami, ponieważ zdaje sobie sprawę, że popyt na usługę dostawy przesyłki do automatu paczkowego stale rośnie. Żaden liczący się na tym rynku gracz nie może zatem pozwolić, aby pieniądze za realizację takiej usługi przeszły mu koło nosa.

DHL jest jedną z firm, która nieustannie stawia i uruchamia kolejne automaty paczkowe. Dziś firma pochwaliła się, że ma już 9000 tego rodzaju maszyn w Polsce.

Liczba automatów paczkowych DHL bardzo szybko rośnie. W sierpniu 2025 roku firma informowała, że w jej sieci znajdowało się wówczas 7000 takich maszyn. Kilka miesięcy później, pod koniec 2025 roku, operator chwalił się już 8000 automatami.

Ponownie w ciągu około pół roku DHL uruchomiło kolejny 1000 automatów paczkowych, dzięki czemu oferuje klientom możliwość skorzystania z już 9000 maszyn służących do odbierania i wysyłania przesyłek.

Jak DHL wypada na tle konkurencji pod względem liczby automatów paczkowych?

Jak już zostało wspomniane, aktualnie największą liczbą Paczkomatów może pochwalić się InPost, co nie jest zaskoczeniem, jako że to pionier na tym rynku. Drugie pod tym względem jest DPD, które obecnie ma ponad 11 tysięcy automatów paczkowych, a do końca 2026 roku chce mieć już 12 tysięcy.

Allegro z kolei miało na koniec 2025 roku ponad 8000 automatów One Box, a w marcu poinformowało, że rozpoczęto proces uruchamiania One Boxów wyposażonych w panele słoneczne i w planach jest uruchomienie 3500-4000 automatów paczkowych do końca 2026 roku.

Orlen natomiast we wrześniu 2025 roku informował, że ma już 7000 tysięcy takich maszyn a do końca 2025 roku liczba automatów paczkowych Orlen Paczka miała zwiększyć się do prawie 8000. Najmniej automatów ze wszystkich ma Poczta Polska – około 2,5 tysiąca.