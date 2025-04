Już nie musisz szukać wpłatomatu. Wystarczy, że znajdziesz Netto

Zakupy w Netto zyskały właśnie nowy wymiar. Dzięki nowej usłudze klienci mogą teraz nie tylko płacić, ale także wpłacać gotówkę na swoje konto bankowe za pomocą terminala płatniczego. Jak działa to rozwiązanie i kto może z niego skorzystać?

Nowy sposób na szybkie wpłaty gotówki. Jak zrobić to w Netto?

Nowość wprowadzona w sieci Netto umożliwia klientom wpłatę środków na konto bankowe bez konieczności korzystania z wpłatomatów czy wizyty w oddziale banku. Za wdrożenie tej usługi odpowiada Fiserv Polska, właściciel marki PolCard, który już wcześniej wprowadził taką możliwość w innych popularnych sieciach handlowych, takich jak Dino, Żabka czy Empik.

Aby móc skorzystać z tej opcji, należy spełnić kilka prostych warunków. Po pierwsze, przed pierwszą wpłatą użytkownik musi pobrać aplikację PolCard Pay. Aplikacja ta umożliwia przeprowadzenie procesu weryfikacji tożsamości, który jest wymagany jedynie za pierwszym razem. Po jednorazowym uwierzytelnieniu kolejne wpłaty będą odbywać się już bez dodatkowych formalności.

Najważniejszą informacją jest jednak fakt, że z usługi mogą skorzystać wyłącznie posiadacze kart Mastercard. Aby to zrobić, podczas płacenia za zakupy klient powinien poinformować kasjera o chęci dokonania wpłaty gotówki na swoje konto. Wpłata realizowana jest poprzez terminal płatniczy, a zdeponowane środki powinny pojawić się na rachunku bankowym w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu zatwierdzenia transakcji.

Dzienny limit takich wpłat wynosi 1000 złotych. Klient nie musi dokonywać osobnej wizyty w banku ani poszukiwać wpłatomatu. Wszystko odbywa się w ramach jednej transakcji przy okazji codziennych zakupów. Listę sklepów, obsługujących wpłaty, oraz regulamin usługi, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Netto.

Dlaczego takie rozwiązanie ma sens?

Udostępnienie wpłat gotówki w kasach Netto wpisuje się w szerszy trend rozszerzania usług finansowych poza tradycyjne instytucje bankowe. Coraz więcej sieci handlowych oferuje dziś nie tylko możliwość wypłaty gotówki przy okazji zakupów, ale również inne usługi płatnicze. Dzięki nowemu rozwiązaniu Fiserv klient zyskuje kolejną wygodną metodę zarządzania swoimi finansami.

Co istotne, dla wielu osób – zwłaszcza w mniejszych miejscowościach – to realne ułatwienie życia. Nie każdy ma pod ręką wpłatomat, a konieczność jeżdżenia do większego miasta tylko po to, by zdeponować gotówkę, była do tej pory problemem. Teraz wystarczy wejść do Netto podczas zakupów i w kilka minut zasilić swoje konto.

Usługa wpłaty gotówki doskonale uzupełnia ofertę usług finansowych dostępnych w Netto. Warto przypomnieć, że sieć ta od lat umożliwia klientom korzystanie z cashbacku, który w tym wypadku oznacza wypłaty gotówki przy okazji płatności za zakupy kartą.