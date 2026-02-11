Euronet zmniejsza maksymalną kwotę wypłaty Blikiem. Jest reakcja PSP

Blik to ogromnie popularna metoda płatności za zakupy, ale nie tylko. Za jego pomocą można też wypłacić pieniądze z bankomatu. Euronet zdecydował się jednak znacząco zmniejszyć maksymalną kwotę wypłaty z użyciem kodu Blik. Posunięcie to skomentował już Polski Standard Płatności.

Dużo niższy limit wypłaty pieniędzy z bankomatu Euronet za pomocą Blika

Mimo że liczba wypłat z bankomatów sukcesywnie spada (podobnie jak liczba funkcjonujących maszyn), to posiadacze kont w bankach nieustannie korzystają z tej możliwości, ponieważ wciąż nie zawsze i wszędzie można zapłacić kartą albo po prostu niektórzy wolą posługiwać się gotówką na co dzień.

Pieniądze z bankomatu można wypłacić zarówno, używając karty, jak i Blikiem. Ta druga metoda ma tę przewagę, że najczęściej jest ona bezpłatna bez względu na kwotę wypłaty, podczas gdy w przypadku kart zwykle takiego komfortu nie ma. Ponadto wiele osób płaci Apple Pay czy Google Pay i nie nosi na co dzień karty przy sobie, ale wciąż może czasem potrzebować wypłacić gotówkę.

Polski Standard Płatności podaje, że na koniec września 2025 roku Blik miał 19,9 miliona aktywnych użytkowników, a w samym trzecim kwartale 2025 roku odnotowano 17,9 miliona wypłat i 2,8 miliona wpłat gotówki. Ograniczenie, które zapowiedział Euronet, może zatem dotknąć bardzo dużą liczbę osób.

Od 19 lutego 2026 roku w bankomatach Euronet będzie można wypłacić z użyciem Blika jednorazowo maksymalnie 200 złotych, podczas gdy obecny limit to 800 złotych. Oznacza to, że nowy ma być aż czterokrotnie niższy niż aktualny. To duże utrudnienie dla osób, chcących wypłacić większą kwotę, bowiem będą musiały one albo dokonać kilku wypłat, albo posłużyć się kartą, aby jednorazowo wybrać kwotę większą niż 200 złotych.

To „autonomiczna decyzja firmy Euronet”

Polski Standard Płatności – operator Blika – wydał oświadczenie, w którym informuje, że zmniejszenie limitu jednorazowej wypłaty z bankomatu Euronet to „autonomiczna decyzja” tej firmy, która jest kolejnym etapem wieloletniego procesu obniżania limitów wypłat. PSP uważa, że to istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji.

Osoby, chcące wypłacić większą kwotę z użyciem kodu Blik, będą mogły to zrobić bez przeszkód po 19 lutego 2026 roku w maszynach innych operatorów i banków oraz w kasach sklepów, które świadczą taką usługę.

Przy okazji warto przypomnieć, że w przyszłości mogą zniknąć oszustwa „na Blik”, polegające na wyłudzeniu kodu Blik i wypłaceniu przez oszustów pieniędzy z bankomatów z jego użyciem. Pojawiły się jednak głosy, że może to utrudnić wypłatę dokonywaną przez inną osobę na przykład na czyjąś prośbę.