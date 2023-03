Biedronka jak Żabka. W sklepie wypłacisz teraz pieniądze

Sieć Biedronka wprowadziła właśnie nową usługę, z której można skorzystać w jednym z dwóch tysięcy sklepów w całym kraju. Ta nowość pozwoli wypłacać gotówkę, a korzystać będzie można z niej także zbliżeniowo.

Biedronka – wypłacanie gotówki nie dla wszystkich

Wprowadzenie nowej usługi „Płać i wypłacaj” było poprzedzone programem pilotażowym, który rozpoczął się w grudniu w wybranych sklepach sieci. Biedronka podaje, że jego wyniki oraz zainteresowanie klientów nową usługą spowodowało, że od 20 marca jest ona dostępna w znacznie większej liczbie Biedronek w całym kraju.

„Płać kartą i wypłacaj” to usługa, która cieszy się wśród Polaków coraz większą popularnością. Doceniają oni fakt, że gotówkę można łatwo wypłacić przy okazji codziennych zakupów – szybko i wygodnie. Wprowadzając to rozwiązanie do kolejnych sklepów Biedronki, nie tylko wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, ale także dajemy im wybór, jaką formą płatności chcą się posługiwać. Kamila Kaliszyk, dyrektorka ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe

Wypłata gotówki nie jest jednak dla wszystkich. Z nowej usługi można skorzystać podczas zakupów w sklepach sieci Biedronka, za które klient będzie płacić za pomocą karty Mastercard. Wypłata gotówki jest możliwa już przy transakcjach powyżej złotówki. Oczywiście uda się to, pod warunkiem że w kasie znajduje się odpowiednia ilość gotówki.

Płać i wypłacaj (źródło: Biedronka)

Jak skorzystać z nowej usługi?

Żeby wypłacić pieniądze, wystarczy podczas płacenia za zakupy, należy podać kasjerowi kwotę wypłaty, a następnie włożyć lub przyłożyć kartę do terminala. Każdorazowo trzeba potwierdzić taką transakcję kodem PIN do karty. Kwota wypłacanej gotówki zostanie dodana do wartości zakupu.

W ramach usługi „Płać kartą i wypłacaj” można wypłacać wielokrotności 50 złotych, jednak jednorazowo nie ma możliwości wypłacić więcej niż 300 złotych. Warto dodać, że usługi można skorzystać kilka razy tego samego dnia. Oczywiście, pieniędzy nie wypłacimy w kasach samoobsługowych. Biedronka nie pobiera opłaty za skorzystanie z usługi, a ewentualne opłaty pobierane są tylko przez bank, który wydał kartę.

Trzeba przyznać, że usługa Biedronki oferuje nieco mniej, niż wypłaty gotówki w Żabce. W tych sklepach z takiej opcji mogą skorzystać zarówno właściciele kart Mastercard, jak i Visa, a kwota wypłaty może wynosić od 1 grosza do 1000 złotych.