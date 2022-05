„PGE: Na dzien 08.05 zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej!” – uwaga, to oszustwo!!!

Klienci różnych sieci i różnych dostawców energii elektrycznej są bombardowani dziś oszukańczymi SMS-ami z informacją o planowanym odłączeniu energii elektrycznej i konieczności uregulowania należności. Jeśli dostałeś taką wiadomość, jak najszybciej ją skasuj i w nic nie klikaj!

UWAŻAJ! Ten SMS od PGE to oszustwo!

Po raz kolejny mamy do czynienia z masową wysyłką oszukańczych wiadomości do losowych klientów. SMS o treści „PGE: Na dzien 08.05 zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie naleznosci” otrzymałem zarówno ja na swój numer w Heyah, jak i mój redakcyjny kolega Mariusz, który ma numer w sieci Play. Oszuści wysyłają więc je do kogo popadnie, w dodatku nie tylko do klientów PGE (ja akurat nim nie jestem, podobnie jak Mariusz).

Wiadomość wysyłana jest z różnych numerów (w trzech przypadkach z „5” na początku”). W moim przypadku aplikacja Wiadomości Google na smartfonie z Androidem wyświetliła informację o podejrzeniu spamu, co powinno być lampką ostrzegawczą dla osób, które taki SMS otrzymały.

W treści wiadomości podany jest link – kiedy spróbowałem go otworzyć w przeglądarce Opera, wyświetlił mi się komunikat:

Ostrzeżenie przed oszustwem. Ta witryna może być przejęta lub nieuczciwa. Udostępnianie jej haseł lub danych osobistych może wiązać się z ryzykiem kradzieży tożsamości lub oszustwa finansowego. Opera Software stanowczo odradza odwiedzanie tej strony.

Niestety, w przypadku przeglądarki Google Chrome zamieszczony w wiadomości link otwiera się bez problemu. Niestety, ponieważ to najpopularniejsza przeglądarka w Polsce. Postanowiłem jednak wejść w oszukańczy link i już na pierwszej stronie roi się od błędów – brakuje kropki nad literą „z” w słowie „nalezności”, a na dodatek adres PGE jest w formacie angielskim.

Nie wszyscy muszą jednak zwrócić na to uwagę. Po przejściu na kolejną stronę należy wpisać numer telefonu i zaakceptować regulamin, do którego nie ma żadnego odnośnika. Co ciekawe, nawet po wpisaniu losowego ciągu cyfr i kliknięciu „Dalej” przeniosło mnie do listy wyboru sposobu płatności. Jest na niej tylko kilka banków – brakuje chociażby mBanku, a logo Nest Banku jest nieaktualne.

I choć nie mam konta w Banku Pocztowym, wybrałem właśnie ten i moim oczom ukazała się strona bliźniaczo podobna do prawdziwej strony logowania. Oszuści bardzo się zatem postarali, aby uśpić czujność swoich ofiar. Szczególnie że posługują się również marką eCard, chociaż każda strona bazuje na oszukańczym adresie internetowym w domenie .xyz.

To nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy Polski otrzymują takie SMS-y. Oszuści regularnie wysyłają wiadomości o podobnej treści, która ma wzbudzić strach i pobudzić do działania. Należy jednak ją zignorować, a w przypadku wątpliwości skontaktować się bezpośrednio z infolinią Polskiej Grupy Energetycznej pod numerem 422 222 222.