Kolejna aplikacja bankowa zyskała pełną integrację z Huawei Mobile Services. Do tego grona dołączyła CA24 Mobile od Credit Agricole. Oznacza to, że wszyscy posiadacze urządzeń Huawei mogą cieszyć się pełną funkcjonalnością oferowaną przez ten program, bez względu na to, czy mają sprzęt z GMS, czy HMS.

Aplikacje polskich banków w AppGallery

Huawei nieustannie stara się rozbudowywać bibliotekę polskich aplikacji w AppGallery. Ostatnimi czasy obserwuje się dość znaczną ekspansję w zakresie bankowości mobilnej. Na ten moment w autorskim sklepie chińskiego producenta znajdziemy programy różnych banków, aczkolwiek nie wszystkie zostały zintegrowane z HMS. Do tej pory integrację zapewniły jedynie PKO BP, mBank i Bank Millennium.

Aplikacja banku Credit Agricole pojawiła się w AppGallery już pod koniec marca 2021 roku. Pierwotnie jednak dostępna była tylko dla starszych smartfonów i tabletów Huawei z Google Mobile Services (GMS). Teraz, dzięki integracji z HMS, program mogą pobrać także posiadacze najnowszych urządzeń od chińskiego producenta.

Aplikacja CA24 Mobile od Credit Agricole zintegrowana z HMS

Pełna integracja aplikacji z Usługami Mobilnymi Huawei gwarantuje możliwość korzystania ze wszystkich oferowanych przez CA24 Mobile funkcjonalności. Wśród nich znajdziemy takie, jak: płatności mobilne w systemie BLIK, wykonywanie tradycyjnych przelewów czy też zakładanie lokat. Program jest nieustannie rozwijany od 2016 roku. W ramach ostatnich aktualizacji wzbogacił się m.in. o możliwość mobilnej autoryzacji i zatwierdzania części umów.

Aplikacja banku Credit Agricole – CA24 Mobile jest już dostępna w AppGallery (fot. Tabletowo.pl)

Przedstawiciele Credit Agricole zwracają uwagę na fakt, że wersja na HMS jest odpowiedzią na potrzeby klientów. Wiele osób zwracało się do banku z pytaniami na temat dostępności aplikacji CA24 Mobile na najnowszych smartfonach firmy Huawei.

Credit Agricole jest bankiem, który uważnie słucha swoich klientów i dostarcza im takich rozwiązań, jakich potrzebują. Wiele osób pytało nas o możliwość instalowania aplikacji CA24 Mobile na smartfony marki Huawei, dlatego z radością wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i dołączamy do AppGallery. Nasza aplikacja, gdziekolwiek się pojawia, zbiera bardzo dobre oceny. Mam nadzieję, że użytkownicy telefonów Huawei również ją docenią Michał Czurabski, dyrektor ds. Rozwoju Bankowości Mobilnej.

Najnowsza wersja aplikacji CA24 Mobile jest już dostępna do pobrania przez AppGallery.