Nadchodzą trzy smartfony z potężnym Snapdragonem na pokładzie

OnePlus, realme i Redmi to chińskie marki, które mają w portfolio niewiele smartfonów działających w oparciu o topowe procesory Qualcomm. Najnowszy przeciek sugeruje jednak, że cała trójka niedługo wyda urządzenia, które łączyć będzie jedna kluczowa cecha: potężny procesor Snapdragon 8+ Gen 1.

Nie ma to jak Snapdragon

W ostatnich latach coraz częściej widuje się chińskie smartfony z procesorami głównego konkurenta Qualcomma, czyli MediaTeka. Układy Dimensity zyskały też uznanie wśród klientów, bo choć niegdyś traktowane były jak produkt drugiej kategorii, tak teraz coraz więcej ludzi przyznaje im wyższość nad „Snapami”.

Snapdragon 8 Gen 1 (fot. Qualcomm)

Mimo wszystko dla wielu procesory z logiem czerwonego płomienia wciąż mają lepszą renomę i dlatego też klienci ci chętniej wybierają oparte na nich smartfony. Takie osoby ucieszą pewnie wieści z dalekiego wschodu, że niebawem zadebiutować mają Redmi K60, OnePlus Ace 2 oraz realme GT Neo 5, spośród których każdy będzie działał w oparciu o topowego Snapdragona 8+ Gen 1.

realme GT Neo 5 ma się bardzo szybko ładować

Oprócz procesora, najnowszy przeciek informuje również o innych elementach specyfikacji tych trzech urządzeń. W przypadku modelu realme spodziewać powinniśmy się ekranu o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1.5K. Pod nim ma być ukryty optyczny czytnik linii papilarnych, a pamięci operacyjnej ma być 12 GB.

Jeśli chodzi o baterię, to ta ma mieć pojemność 5000 mAh, a smartfon ma obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 150 W. To pozwoliłoby na niezwykle szybkie naładowanie ogniwa do pełna.

realme GT Neo 3 (źródło: realme)

Na pleckach urządzenia mają znaleźć się trzy aparaty, z czego główny ma mieć matrycę o rozdzielczości 50 Mpix, a pozostałe dwa oczka 8 Mpix i 2 Mpix. Kamerka do selfie ma z kolei mieć rozdzielczość 16 Mpix.

Redmi K60 z szybkim bezprzewodowym ładowaniem

W obudowie nadchodzącego smartfona Xiaomi, prawdopodobnie umieszczona zostanie cewka do ładowania bezprzewodowego. Akumulator w tym urządzeniu zyska pojemność 5500 mAh. Ładowanie go po kablu ma być możliwe z mocą 67 W, natomiast bezprzewodowo – 30 W.

Redmi K50 (źródło: Xiaomi)

Wyświetlacz w Redmi K60 ma mieć przekątną 6,67 cala oraz rozdzielczość 2K, a pod nim ma się znaleźć optyczny czytnik linii papilarnych. Ponadto kamerka do selfie zaoferuje rozdzielczość 16 Mpix.

Aparat główny w tym smartfonie ma natomiast korzystać z matrycy o rozdzielczości 64 Mpix, a wspierać jego działanie mają dwie dodatkowe kamery 8 Mpix i 2 Mpix. Ponadto wewnątrz Redmi K60 ma się znaleźć 12 GB RAM-u.

OnePlus Ace 2, czyli gwóźdź programu z zagiętym ekranem

Zdecydowanie najciekawszy z grona tych trzech smartfonów wydaje się jednak być OnePlus Ace 2. Ma on bowiem, zgodnie z informacjami przekazanymi na Twitterze, oferować wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1.5K, a także zaokrąglonymi krawędziami bocznymi. Pod ekranem ma być z kolei umieszczony optyczny sensor odcisku palca.

OnePlus Ace

Ogniwo zamontowane w tym smartfonie ma mieć pojemność 5000 mAh, a naładowanie go nie powinno zająć długo, gdyż OnePlus ma pozwolić na ładowanie tego urządzenia z mocą 100 W. Pamięć operacyjna to coś, czym ten smartfon będzie mógł się chwalić bardziej niż jakikolwiek model z opisywanej trójki – bo zyska on aż 16 GB.

Kamerka do selfie ma mieć rozdzielczość 16 Mpix, natomiast potrójny aparat na pleckach ma się składać z jednostek o matrycach 50 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix. Ponadto główna kamera skorzysta z sensora Sony IMX890.