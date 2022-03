Do tej pory regularnie informowaliśmy Was o premierach nowych smartfonów marki HONOR i czekaliśmy z niecierpliwością na wprowadzenie ich do Polski, szczególnie że w dużej części naprawdę jest na co. Wygląda jednak na to, że producent nie zamierza wrócić na polski rynek, mimo że wcześniej to zadeklarował.

HONOR robi zwrot o 180°. Marka wycofuje się z Polski

Kiedy Stany Zjednoczone nakładały kolejne, coraz dotkliwsze sankcje na Huawei, HONOR obrywał rykoszetem jako jego marka-córka. Ostatecznie zdecydowano się ją sprzedać konsorcjum chińskich firm, co ogłoszono już w połowie listopada 2020 roku. Od tamtej pory cierpliwie, przez blisko półtora roku czekaliśmy na premierę smartfonów tego producenta w Polsce. Wygląda jednak na to, że na darmo.

Serwis gsmManiaK zauważył bowiem, że Polska zniknęła z listy rynków, na których jest obecny HONOR. Jeszcze niedawno wchodziłem na stronę producenta i kraj nad Wisłą znajdował się na wykazie. Teraz jednak na próżno go tam szukać, a wejście na adres hihonor.com/pl skutkuje automatycznym przekierowaniem na globalną witrynę marki.

Na liście europejskich rynków nie ma Polski (źródło: HONOR)

Warto przypomnieć, że w momencie premiery serii HONOR 50 w czerwcu 2021 roku producent opublikował listę rynków, na których miała być ona dostępna. Ku naszemu zaskoczeniu, Polski wówczas nie wymieniono. Zwątpiliśmy wtedy w wielki powrót marki do kraju nad Wisłą, ale już dwa miesiące później, w sierpniu 2021 roku, gdy firma zaprezentowała linię HONOR Magic 3, pokazano wykaz krajów, na które trafią nowe urządzenia i na niej Polska już widniała.

Mimo że producent zapowiadał powrót do Polski, to jednocześnie były dostępne sygnały, że niekoniecznie musi to nastąpić, pomimo deklaracji. Oficjalny profil polskiego oddziału marki na Facebooku nie jest aktualizowany od sierpnia 2021 roku – ostatnim postem jest aktualizacja zdjęcia w tle, na którym widnieje już ex-flagowy Magic 3 Pro+ 5G. Brak aktywności mógł wskazywać, że firma jednak odpuści sobie walkę o polskiego klienta.

Wygląda zatem na to, że trzeba się z tym pogodzić i ewentualnie liczyć, że marka, która w przeszłości miała bardzo mocną pozycję w Polsce, kiedyś zdecyduje się wrócić do kraju nad Wisłą – bo nigdy nie można niczego wykluczać w tej branży. Na razie pozostaje jednak jedynie ściągnięcie smartfonów z innych krajów, na przykład Niemiec, Hiszpanii czy Włoszech (we wszystkich ww. HONOR Magic 4 Pro 5G wkrótce trafi do sprzedaży).