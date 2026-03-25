Samsung odświeża (odgrzewa?) swoje średniaki. Premiera Galaxy A37 i Galaxy A57

Pierwsze miesiące każdego roku przynoszą nam premiery ważnych dla Samsunga smartfonów. W lutym 2026 poznaliśmy już flagowe modele z serii Galaxy S26 (z Galaxy S26 Ultra na czele), teraz czas na średniaki. Przed Wami Galaxy A37 i Galaxy A57. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że… już je gdzieś widziałam.

Przyszła wiosna, a wraz z nią lekki powiew świeżości

Na pierwszy rzut oka Galaxy A37 i Galaxy A57 wyglądają bardzo podobnie, jak zeszłoroczne Galaxy A36 i Galaxy A56. O kosmetycznej zmianie możemy mówić w przypadku pionowych wysp z aparatami, jak i ramek wokół ekranu, które w Galaxy A57 są nieco smuklejsze (te w Galaxy A37 pozostały bez zmian).

Największa zmiana, jeśli mówimy o warstwie konstrukcyjnej, zaszła pod względem odporności na wodę – oba modele nie są już wodoszczelne zgodnie z normą IP67, a IP68, co zdecydowanie warto odnotować.

Jeśli chodzi o wykonanie, wciąż na froncie i z tyłu mamy Gorilla Glass Victus+, przedzielone aluminiową ramką w Galaxy A57 i plastikową w Galaxy A37. Pierwszy z nich przeszedł delikatną terapię odchudzającą i z grubości 7,4 mm zszedł do 6,9 mm. Pozytywnie odbiło się to na wadze, bo z 198 g udało się zjechać do 179 g.

A co z kolorami? Galaxy A57 będzie można kupić w czterech wersjach: Awesome Gray, Awesome Navy, Awesome Icyblue i Awesome Lilac. Galaxy A37 z kolei będzie dostępny w takich edycjach, jak: Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome White i Awesome Lavender.

Samsung Galaxy A37 – fot. Samsung

Jakieś nowości w Galaxy A37 i Galaxy A57?

Jeśli spodziewacie się ich dużo – będziecie rozczarowani. Samsung postanowił wyłącznie lekko odświeżyć swoje średniaki, a to oznacza przede wszystkim zastosowanie nowszych procesorów i nowszej wersji oprogramowania.

To z kolei jest równoznaczne z wdrożeniem nowych funkcji, przy czym nie będzie to ten sam bogaty pakiet Galaxy AI, co w serii Galaxy S26 – podobnie, jak w zeszłym roku, także i tym razem w linii Galaxy A jest ograniczony pakiet “Awesome Intelligence”.

W Galaxy A57 znalazła się o 13% większa niż w poprzedniku komora parowa, która ma pozytywnie wpłynąć na temperatury pracy telefonu pod obciążeniem. Oba modele z kolei mogą się pochwalić udoskonalonym ISP (a Galaxy A37 nieco większym rozmiarem piksela w głównej matrycy – 1 µm zamiast 0,8 µm), co ma przełożyć się na lepsze zdjęcia w trudniejszych warunkach (wieczorami czy nocą).

Samsung Galaxy A57 – fot. Samsung

Pełna specyfikacja Samsunga Galaxy A37 i Galaxy A57

Oto specyfikacja Samsunga Galaxy A37 i Galaxy A57 z porównaniem do bezpośrednich poprzedników – Galaxy A36 i Galaxy A56:

Samsung Galaxy A37 5G Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A57 5G Samsung Galaxy A56 5G Wyświetlacz 6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli

Super AMOLED 120 Hz

Jasność do 1200 nitów

Ekranowy czytnik linii papilarnych 6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli

Super AMOLED 120 Hz

Jasność do 1200 nitów

Ekranowy czytnik linii papilarnych 6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli

Super AMOLED+ 120 Hz

Jasność do 1200 nitów (1900 nitów w peaku)

Ekranowy czytnik linii papilarnych 6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli

Super AMOLED 120 Hz

Jasność do 1200 nitów

Ekranowy czytnik linii papilarnych Procesor Exynos 1480 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) Exynos 1680 (4 nm) Exynos 1580 (4 nm) Pamięć 6/128 GB

8/128 GB

8/256 GB

12/256 GB 6/128 GB

8/256 GB 8/128 GB

8/256 GB

12/256 GB

12/512 GB 8/128 GB

8/256 GB Slot na kartę microSD nie nie nie nie Aparat na tyle 50 Mpix (f/1.8) z OIS

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny

5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro 50 Mpix (f/1.8) z OIS

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny

5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro 50 Mpix (f/1.8) z OIS

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny

5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro 50 Mpix (f/1.8) z OIS

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny

5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro Aparat na przodzie 12 Mpix (f/2.2) 12 Mpix (f/2.2) 12 Mpix (f/2.2) 12 Mpix (f/2.2) Głośniki stereo tak tak tak tak Łączność 5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6e, NFC, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, USB-C (USB 2.0) Dual SIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM eSIM tak tak tak tak Akumulator 5000 mAh

ładowanie 45 W 5000 mAh

ładowanie 45 W 5000 mAh

ładowanie 45 W 5000 mAh

ładowanie 45 W Wymiary 162,9×78,2×7,4 mm 162,9×78,2×7,4 mm 161,5 x76,8×6,9 mm 162,2×77,5×7,4 mm Waga 196 g 195 g 179 g 198 g IP IP68 IP67 IP68 IP67 System operacyjny Android 16 z One UI 8.5 Android 15One UI 7 Android 16 z One UI 8.5 Android 15

One UI 7 Długość wsparcia 6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa „Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń” 6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa „Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń”

Ceny Galaxy A37 i Galaxy A57 w Polsce… póki co nieznane

Od jakiegoś czasu krążyły plotki, że Galaxy A37 i Galaxy A57 mają być bardzo drogie. Czy znalazły potwierdzenie w rzeczywistości? Tego – niestety – nie wiemy. I nie dowiemy się przez najbliższe dni.

W momencie publikacji tego wpisu nie mamy żadnych informacji na temat cen Galaxy A37 i Galaxy A57 w naszym kraju oraz ewentualnej oferty przedsprzedażowej. Wiemy jedynie, że ich premiera w Polsce przewidziana jest na 10 kwietnia 2026.

Ceny w dolarach wyglądają natomiast tak: