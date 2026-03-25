Samsung odświeża (odgrzewa?) swoje średniaki. Premiera Galaxy A37 i Galaxy A57

Pierwsze miesiące każdego roku przynoszą nam premiery ważnych dla Samsunga smartfonów. W lutym 2026 poznaliśmy już flagowe modele z serii Galaxy S26 (z Galaxy S26 Ultra na czele), teraz czas na średniaki. Przed Wami Galaxy A37 i Galaxy A57. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że… już je gdzieś widziałam.
Przyszła wiosna, a wraz z nią lekki powiew świeżości
Na pierwszy rzut oka Galaxy A37 i Galaxy A57 wyglądają bardzo podobnie, jak zeszłoroczne Galaxy A36 i Galaxy A56. O kosmetycznej zmianie możemy mówić w przypadku pionowych wysp z aparatami, jak i ramek wokół ekranu, które w Galaxy A57 są nieco smuklejsze (te w Galaxy A37 pozostały bez zmian).
Największa zmiana, jeśli mówimy o warstwie konstrukcyjnej, zaszła pod względem odporności na wodę – oba modele nie są już wodoszczelne zgodnie z normą IP67, a IP68, co zdecydowanie warto odnotować.
Jeśli chodzi o wykonanie, wciąż na froncie i z tyłu mamy Gorilla Glass Victus+, przedzielone aluminiową ramką w Galaxy A57 i plastikową w Galaxy A37. Pierwszy z nich przeszedł delikatną terapię odchudzającą i z grubości 7,4 mm zszedł do 6,9 mm. Pozytywnie odbiło się to na wadze, bo z 198 g udało się zjechać do 179 g.
A co z kolorami? Galaxy A57 będzie można kupić w czterech wersjach: Awesome Gray, Awesome Navy, Awesome Icyblue i Awesome Lilac. Galaxy A37 z kolei będzie dostępny w takich edycjach, jak: Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome White i Awesome Lavender.
Jakieś nowości w Galaxy A37 i Galaxy A57?
Jeśli spodziewacie się ich dużo – będziecie rozczarowani. Samsung postanowił wyłącznie lekko odświeżyć swoje średniaki, a to oznacza przede wszystkim zastosowanie nowszych procesorów i nowszej wersji oprogramowania.
To z kolei jest równoznaczne z wdrożeniem nowych funkcji, przy czym nie będzie to ten sam bogaty pakiet Galaxy AI, co w serii Galaxy S26 – podobnie, jak w zeszłym roku, także i tym razem w linii Galaxy A jest ograniczony pakiet “Awesome Intelligence”.
W Galaxy A57 znalazła się o 13% większa niż w poprzedniku komora parowa, która ma pozytywnie wpłynąć na temperatury pracy telefonu pod obciążeniem. Oba modele z kolei mogą się pochwalić udoskonalonym ISP (a Galaxy A37 nieco większym rozmiarem piksela w głównej matrycy – 1 µm zamiast 0,8 µm), co ma przełożyć się na lepsze zdjęcia w trudniejszych warunkach (wieczorami czy nocą).
Pełna specyfikacja Samsunga Galaxy A37 i Galaxy A57
Oto specyfikacja Samsunga Galaxy A37 i Galaxy A57 z porównaniem do bezpośrednich poprzedników – Galaxy A36 i Galaxy A56:
|Samsung Galaxy A37 5G
|Samsung Galaxy A36 5G
|Samsung Galaxy A57 5G
|Samsung Galaxy A56 5G
|Wyświetlacz
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED+ 120 Hz
Jasność do 1200 nitów (1900 nitów w peaku)
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|Procesor
|Exynos 1480
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
|Exynos 1680 (4 nm)
|Exynos 1580 (4 nm)
|Pamięć
|6/128 GB
8/128 GB
8/256 GB
12/256 GB
|6/128 GB
8/256 GB
|8/128 GB
8/256 GB
12/256 GB
12/512 GB
|8/128 GB
8/256 GB
|Slot na kartę microSD
|nie
|nie
|nie
|nie
|Aparat na tyle
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|Aparat na przodzie
|12 Mpix (f/2.2)
|12 Mpix (f/2.2)
|12 Mpix (f/2.2)
|12 Mpix (f/2.2)
|Głośniki stereo
|tak
|tak
|tak
|tak
|Łączność
|5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6e, NFC, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, USB-C (USB 2.0)
|Dual SIM
|2x nanoSIM
|2x nanoSIM
|2x nanoSIM
|2x nanoSIM
|eSIM
|tak
|tak
|tak
|tak
|Akumulator
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|Wymiary
|162,9×78,2×7,4 mm
|162,9×78,2×7,4 mm
|161,5 x76,8×6,9 mm
|162,2×77,5×7,4 mm
|Waga
|196 g
|195 g
|179 g
|198 g
|IP
|IP68
|IP67
|IP68
|IP67
|System operacyjny
|Android 16 z One UI 8.5
|Android 15One UI 7
|Android 16 z One UI 8.5
|Android 15
One UI 7
|Długość wsparcia
|6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa
|„Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń”
|6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa
|„Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń”
Ceny Galaxy A37 i Galaxy A57 w Polsce… póki co nieznane
Od jakiegoś czasu krążyły plotki, że Galaxy A37 i Galaxy A57 mają być bardzo drogie. Czy znalazły potwierdzenie w rzeczywistości? Tego – niestety – nie wiemy. I nie dowiemy się przez najbliższe dni.
W momencie publikacji tego wpisu nie mamy żadnych informacji na temat cen Galaxy A37 i Galaxy A57 w naszym kraju oraz ewentualnej oferty przedsprzedażowej. Wiemy jedynie, że ich premiera w Polsce przewidziana jest na 10 kwietnia 2026.
Ceny w dolarach wyglądają natomiast tak:
- Galaxy A37 6/128: 449,99 dol,
- Galaxy A37 8/256: 539,99 dol,
- Galaxy A57 8/128: 549,99 dol,
- Galaxy A57 8/256: 609,99 dol.