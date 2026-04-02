Nowy air fryer Xiaomi nie tylko upiecze i usmaży

Xiaomi zapowiedziało nowy mode air fryera, który nie tylko zajmie się pieczeniem i smażeniem potraw. Przygotuje posiłki na jeszcze jeden zdrowy sposób. Chińska firma pokazała też nową pralkę.

Air fryer Xiaomi nie tylko do pieczenia i smażenia – tak przygotuje zdrowy posiłek

Chińska marka ponownie uzupełnia portfolio inteligentnych produktów domowych. Do gamy urządzeń dołącza Xiaomi Smart Air Fryer Pro Steam & Roast Version 6,5 l, czyli frytkownica beztłuszczowa. Co ważne, nie jest to zwyczajny sprzęt, zajmujący się wyłącznie pieczeniem czy smażeniem, gdyż oferuje także tryb sous vide oraz gotowanie na parze (w 130ºC), co ma pozwolić na szybsze gotowanie niż parowar. Łącznie do dyspozycji użytkownika jest 11 różnych funkcji gotowania.

Aby gotowanie i smażenie na parze było możliwe, Smart Air Fryer Pro Steam & Roast Version 6,5 l został wyposażony w specjalny zbiornik na wodę o pojemności 1,5 litra. Zgodnie z deklaracją producenta w jednym czasie możliwe jest przygotowanie nawet siedmiu dań.

Urządzenie może gotować w zakresie temperatur od 30 do 230ºC oraz oferuje system cyrkulacji 360 stopni, a dodatkowym wsparciem w regulacji ustawień jest pokrętło.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro Steam & Roast Version 6,5 l (źródło: Xiaomi Youpin)

Xiaomi Smart Air Fryer Pro Steam & Roast Version 6,5 l współpracuje z platformą HyperOS Connect, dzięki czemu maszyną można sterować zdalnie lub za pomocą komend głosowych Xiao AI. W aplikacji dostępnych jest ponad 100 przepisów.

Nowy air fryer Xiaomi pojawił się na chińskiej platformie finansowania w cenie 559 juanów (~ 300 złotych). Docelowo sprzęt ma być sprzedawany na rodzimym rynku za 749 juanów (~ 405 złotych). Na ten moment nie wiadomo czy dostępność zostanie rozszerzona na europejski rynek.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro Steam & Roast Version 6,5 l (źródło: Xiaomi Youpin)

Debiutuje kolejna smukła pralka Xiaomi

Xiaomi zaprezentowało też kolejną pralkę. Podobnie jak w przypadku modelu Xiaomi Mijia 10 kg, o którym wspominaliśmy w połowie marca 2026 roku, tak i w przypadku najnowszego urządzenia mamy do czynienia ze smukłym rozwiązaniem, mogącym zmieścić się w standardowych szafkach o szerokości 60 centymetrów. Sercem pralki jest silnik o mocy 1500 W oraz maksymalnej prędkości wirowania 1200 obrotów na minutę.

Pralka Xiaomi Mijia 10 kg (źródło: Gizmochina)

Xiaomi Mijia 10 kg wyposażono w bęben o średnicy 52,5 centymetra oraz system przepływu wody 3D, a także higieniczną, antybakteryjną uszczelkę. Model ten rozpuszcza detergent, poprawia wnikanie w głąb włókien i tkanin, gwarantując dokładne płukanie. Do dyspozycji użytkowników przygotowano 24 programy prania. Sprzęt ma poradzić sobie też z 35 rodzajami typowych plam, w tym z błota, oleju, kawy czy makijażu.

Pralka Xiaomi może zostać połączona z systemem HyperOS Connect, aby zdalnie nią sterować. Sprzęt zadebiutował na rodzimym rynku za 1199 juanów (~ 650 złotych).