Pozbądź się już tej starej kosiarki. Wystartowała promocja na nowe roboty koszące

Robot koszący to kolejna rzecz, która odbierze Ci pracochłonne zadanie, a Ty wreszcie zdążysz odpocząć. Znany producent inteligentnych sprzętów uzupełnia swoją ofertę o pięć nowych modeli automatycznych kosiarek. Teraz kupisz je znacznie taniej.

Roboty koszące na 2026 rok – wybór jest ogromny

Do astronomicznej wiosny pozostało jeszcze kilka tygodni, ale przyznacie raczej, że w ostatnich dniach czuć ją już w powietrzu. Porządki w ogrodach rozpoczęły się na dobre, a trawa zaczęła się już nieco „podnosić”. Wygląda na to, że to dobry moment, żeby zainteresować się nowym sprzętem, który zadba o trawnik bez Twojego wysiłku.

Producenci robotów koszących, tacy jak Husqvarna, zaprezentowali już naprawdę sporo nowych propozycji na 2026 rok. Swoją ofertę rozszerzył Navimow, oferując roboty koszące dedykowane do ogrodów o dużych nachyleniach. Nowe roboty koszące pokazał też Ecovacs, grono automatycznych kosiarek znacznie powiększyła też marka Stiga. Teraz portfolio robotów uzupełnia Dreame, gdyż w ofercie chińskiego producenta pojawi się aż pięć nowych wariantów znanych już wcześniej modeli kosiarek. Co więcej, firma sprzeda Ci je ze świetną zniżką.

Robot koszący Dreame A1 Pro w kilku nowych wariantach

Dreame A1 Pro to kosiarka automatyczna wyposażona w system czujników OmniSense 3D oraz LiDAR, dzięki czemu robot koszący orientuje się w terenie i wykrywa przeszkody. Sprzęt ten nie wymaga instalacji przewodów granicznych. Ponadto model ten oferuje koła terenowe i zgodnie z deklaracją producenta ma radzić sobie na nachyleniach sięgających 45%. Za pomocą aplikacji mobilnej użytkownik może dopasować wysokość koszenia w zakresie od 30 do 70 milimetrów.

Robot koszący Dreame A1 Pro (źródło: Dreame)

Chińska marka uzupełnia serię robotów Dreame A1 Pro o dwa modele:

A1 Pro-1000 przeznaczony do ogrodów o powierzchni do 1000 m 2 w cenie 4299 złotych,

w cenie 4299 złotych, A1 Pro-2000 przeznaczony do ogrodów o powierzchni do 2000 m2 w cenie 5199 złotych.

Z okazji premiery modele te są dostępne w obniżonych cenach kolejno za 3899 złotych oraz 4599 złotych. Promocja obowiązuje do 18 marca 2026 roku.

Dreame A2 – arcydrogi robot koszący debiutuje w tańszych wariantach

Swoich robotycznych „braci” doczekał się także testowany i recenzowany na łamach Tabletowo arcydrogi robot koszący Dreame A2. Sprzęt ten oferuje system nawigacji OmniSense 2.0, wspierany kamerą oraz czujnikiem LiDAR. Urządzenie jest w stanie wykrywać obiekty oddalone o nawet 70 metrów, a także analizować przestrzeń w zakresie 360 stopni w poziomie i 59 stopni w pionie.

Mapowanie przez Dreame A2 jest automatyczne, a do działania sprzęt ten nie wymaga montażu przewodów granicznych. Do serii dołączają trzy nowe modele, które oferowane są w niższych cenach:

A2-1200 dedykowany do ogrodów o powierzchni do 1200 m 2 za 4599 złotych (zamiast 5199 złotych),

za 4599 złotych (zamiast 5199 złotych), A2-2000 dedykowany do ogrodów o powierzchni do 2000 m 2 za 5599 złotych (zamiast 5999 złotych),

za 5599 złotych (zamiast 5999 złotych), A2-3000 dedykowany do ogrodów o powierzchni do 3000 m2 za 6499 złotych (zamiast 7299 złotych).

Promocyjne ceny Dreame A2 obowiązują do 18 marca 2026 roku.