Pozbądź się już tej starej kosiarki. Wystartowała promocja na nowe roboty koszące

Pozbądź się już tej starej kosiarki. Wystartowała promocja na nowe roboty koszące

Robot koszący to kolejna rzecz, która odbierze Ci pracochłonne zadanie, a Ty wreszcie zdążysz odpocząć. Znany producent inteligentnych sprzętów uzupełnia swoją ofertę o pięć nowych modeli automatycznych kosiarek. Teraz kupisz je znacznie taniej.

Roboty koszące na 2026 rok – wybór jest ogromny

Do astronomicznej wiosny pozostało jeszcze kilka tygodni, ale przyznacie raczej, że w ostatnich dniach czuć ją już w powietrzu. Porządki w ogrodach rozpoczęły się na dobre, a trawa zaczęła się już nieco „podnosić”. Wygląda na to, że to dobry moment, żeby zainteresować się nowym sprzętem, który zadba o trawnik bez Twojego wysiłku.

Producenci robotów koszących, tacy jak Husqvarna, zaprezentowali już naprawdę sporo nowych propozycji na 2026 rok. Swoją ofertę rozszerzył Navimow, oferując roboty koszące dedykowane do ogrodów o dużych nachyleniach. Nowe roboty koszące pokazał też Ecovacs, grono automatycznych kosiarek znacznie powiększyła też marka Stiga. Teraz portfolio robotów uzupełnia Dreame, gdyż w ofercie chińskiego producenta pojawi się aż pięć nowych wariantów znanych już wcześniej modeli kosiarek. Co więcej, firma sprzeda Ci je ze świetną zniżką.

Robot koszący Dreame A1 Pro w kilku nowych wariantach

Dreame A1 Pro to kosiarka automatyczna wyposażona w system czujników OmniSense 3D oraz LiDAR, dzięki czemu robot koszący orientuje się w terenie i wykrywa przeszkody. Sprzęt ten nie wymaga instalacji przewodów granicznych. Ponadto model ten oferuje koła terenowe i zgodnie z deklaracją producenta ma radzić sobie na nachyleniach sięgających 45%. Za pomocą aplikacji mobilnej użytkownik może dopasować wysokość koszenia w zakresie od 30 do 70 milimetrów.

Robot koszący Dreame A1 Pro (źródło: Dreame)

Chińska marka uzupełnia serię robotów Dreame A1 Pro o dwa modele:

  • A1 Pro-1000 przeznaczony do ogrodów o powierzchni do 1000 m2 w cenie 4299 złotych,
  • A1 Pro-2000 przeznaczony do ogrodów o powierzchni do 2000 m2 w cenie 5199 złotych.

Z okazji premiery modele te są dostępne w obniżonych cenach kolejno za 3899 złotych oraz 4599 złotych. Promocja obowiązuje do 18 marca 2026 roku.

Dreame A2 – arcydrogi robot koszący debiutuje w tańszych wariantach

Swoich robotycznych „braci” doczekał się także testowany i recenzowany na łamach Tabletowo arcydrogi robot koszący Dreame A2. Sprzęt ten oferuje system nawigacji OmniSense 2.0, wspierany kamerą oraz czujnikiem LiDAR. Urządzenie jest w stanie wykrywać obiekty oddalone o nawet 70 metrów, a także analizować przestrzeń w zakresie 360 stopni w poziomie i 59 stopni w pionie.

Mapowanie przez Dreame A2 jest automatyczne, a do działania sprzęt ten nie wymaga montażu przewodów granicznych. Do serii dołączają trzy nowe modele, które oferowane są w niższych cenach:

  • A2-1200 dedykowany do ogrodów o powierzchni do 1200 m2 za 4599 złotych (zamiast 5199 złotych),
  • A2-2000 dedykowany do ogrodów o powierzchni do 2000 m2 za 5599 złotych (zamiast 5999 złotych),
  • A2-3000 dedykowany do ogrodów o powierzchni do 3000 m2 za 6499 złotych (zamiast 7299 złotych).

Promocyjne ceny Dreame A2 obowiązują do 18 marca 2026 roku.

Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

