Renomowana marka wjeżdża do Twojego ogrodu. Ma sporo do zaoferowania

Znany i renomowany szwedzki producent urządzeń wspierających w pielęgnacji ogrodu zaanonsował premierę ośmiu nowych kosiarek automatycznych. Roboty koszące mają być jeszcze bardziej inteligentne, autonomiczne i dokładne.

Kosiarki automatyczne Stiga na 2026 rok to coraz więcej inteligentnych rozwiązań

Wygląda na to, że wielkimi krokami zbliża się wiosna! I, nie, nie piszę tego z powodu tego, że widziałam już przebiśniegi, krokusy albo „z ciepłych krajów” dotarły do Polski bociany. W dzisiejszych czasach pierwszymi oznakami wiosny mogą być pojawiające się na polskim rynku nowe roboty koszące.

Swoje modele automatycznych kosiarek na 2026 rok zaanonsowała już marka Navimow, a teraz do grona wprowadzanych do Polski modeli dołączają urządzenia z serii Stiga Vista. Jak podkreśla szwedzki producent sprzętu ogrodniczego, najnowsze roboty koszące są inteligentniejsze, szybsze i łatwiejsze w obsłudze.

Roboty koszące z serii Stiga Vista (źródło: Stiga)

Seria Stiga Vista obejmuje osiem nowych autonomicznych robotów koszących. Urządzenia zostały wyposażone w kamerę wspieraną sztuczną inteligencją, dzięki której kosiarka ma widzieć i rozumieć otoczenie. Jak twierdzi producent – system ten ma rozróżniać trawnik od innych powierzchni i skutecznie omijać przeszkody, ale to tylko niewielka część tego, co oferują te roboty.

Roboty koszące Stiga Vista wjeżdżają na polski rynek

W najnowszych robotach producent Stiga zastosował technologię Active Guidance System (AGS) odpowiedzialną za analizowanie bieżącego sygnału satelitarnego oraz zoptymalizowanie koszenia. Z kolei system RTK-GNSS sprawia, że odbierany sygnał GPS jest silniejszy, co ma przekładać się na lepsze i płynniejsze odnajdowanie się w terenie. W praktyce oznacza to, że modele z serii Stiga Vista nie wymagają instalowania problematycznych przewodów granicznych.

Nowe roboty Stiga łączą systemy tnące wraz z procesem mulczowania, dzięki czemu trawniki mają być równe, staranne i zdrowe. Ponadto użytkownik może ustawić kosiarkę w taki sposób, aby tworzyła wzory np. szachownicę czy pasy. Warto wspomnieć, że modele z serii Stiga Vista wyposażono w obudowę o lekkiej i jednocześnie solidnej konstrukcji – wytrzymałej zarówno na warunki atmosferyczne, jak i uderzenia.

Na polskim rynku zadebiutuje łącznie osiem modeli i każdy z nich będzie dostosowany do wielu trawników obejmujących powierzchnie od 500 do 14000 m2 w cenach startujących od 4396 złotych.

Stiga Vista są już dostępne na stronie internetowej w cenach:

A 6v za 4396 złotych dla obszaru do 600 m 2 ,

, A 8v za 5276 złotych dla obszaru do 800 m 2 ,

, A 10v za 6156 złotych dla obszaru do 1000 m 2 ,

, A 15v za 7476 złotych dla obszaru do 1500 m 2 ,

, A 25v za 10996 złotych dla obszaru do 2500 m 2 ,

, A 50v za 14516 złotych dla obszaru do 5000 m 2 ,

, A 100v za 21996 złotych dla obszaru do 10000 m 2 ,

, A 140v za 30796 złotych dla obszaru do 14000 m2.

