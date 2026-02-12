Roboty koszące na 2026 rok. Takiego wyboru jeszcze nie było

Husqvarna wprowadza na rynek nowe roboty koszące. W 2026 roku będziesz mieć tak ogromny wybór, że może być Ci naprawdę trudno zdecydować się na konkretny model kosiarki.

Debiutują kolejne roboty koszące na 2026 rok – wybór jest ogromny

Jeszcze kilka lat temu robot koszący, przemieszczający się po ogrodzie, był czymś rzadko spotykanym. Teraz sytuacja mocno się zmieniła i ludzie zdecydowanie stawiają na wygodę. Już na początku powiem Wam, że rynek automatycznych kosiarek tak szybko się rozwija, że podjęcie decyzji o tym, jaki robot koszący wybrać, naprawdę nie jest proste.

W ostatnim czasie wspominaliśmy m.in. o wprowadzeniu na rynek nowych robotów koszących dedykowanych do ogrodów o dużych nachyleniach marki Navimow. Swoje portfolio automatycznych kosiarek powiększyła również firma Ecovacs. Do Polski wjechały też nowe roboty koszące Stiga Vista. Teraz nadszedł czas na kolejną markę.

Husqvarna już w październiku 2025 roku zaanonsowała kilka nowych modeli robotów koszących, jakie planuje dostarczyć na rynek w 2026 roku. Okazuje się jednak, że to nie wszystko, co chce nam zaoferować, gdyż lista wydłuża się o trzy kolejne modele. Każdy korzysta z podobnych technologii, jednak dedykowane są do ogrodów obejmujących różne obszary.

Roboty koszące Husqvarna na 2026 rok – jeszcze większy i trudniejszy wybór

Szwedzka marka wprowadza na rynek modele:

Husqvarna Automower Aspire R6V do ogrodów o powierzchni do 600 m 2 ,

, Husqvarna Automower 308V do ogrodów o powierzchni do 800 m 2 ,

, Husqvarna Automower 312V do ogrodów o powierzchni do 1200 m2.

Debiutujące w Europie urządzenia nie wymagają przewodu granicznego, co znacznie przyspieszy proces instalacji robotów. W zamian do odnajdowania się w terenie modele te korzystają z nawigacji satelitarnej, oferującej dokładność rzędu centymetra. Co ważne, rozwiązanie to nie wymaga subskrypcji, jednak konieczne jest zapewnienie zasięgu Wi-Fi na terenie całego ogrodu lub zainstalowanie stacji referencyjnej EPOS RS1 marki Husqvarna.

Nowe roboty koszące wyposażono w kamery, dzięki którym maszyny mogą wykrywać i omijać przeszkody. Ponadto producent zainstalował też programator pogodowy, mający chronić trawę przed nadmiernym koszeniem. Użytkownicy mogą także zarządzać maszyną przez aplikację, gdzie znajdą również mapy, schematy koszenia czy ustalą harmonogram.

Premierę dwóch robotów zaplanowano na 2 marca 2026 roku. Ceny ustalono na:

6190 złotych za model Automower 308V

7490 złotych za model Automower 312V.

Husqvarna nie zdradza jednak daty premiery modelu Automower Aspire R6V, natomiast cena na rynku brytyjskim została ustalona na 999 funtów (~ 4835 złotych).