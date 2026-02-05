Nowe roboty koszące w polskich sklepach. Poradzą sobie na sporych nachyleniach

Na polski rynek dotarły nowe serie robotów koszących marki Navimow. Jak twierdzi producent, nowa generacja robotycznych kosiarek odpowiada na realne, codzienne wyzwania i przesuwa granice możliwości tych urządzeń.

Roboty koszące do ogrodów o dużych nachyleniach

Do portfolio firmy dołącza Navimow X4 Series, która ma sprawdzić się w dużych ogrodach, wymagających intensywnego koszenia, jednak nie to przykuwa największą uwagę. Modele z tej serii mają być odpowiednim rozwiązaniem do działek o nierównym terenie, gdyż mogą pracować na zboczach o nachyleniu do 84% (40°). Ponadto urządzenia te wyposażono w dwie tarcze tnące i dwa silniki o mocy 180 W.

Roboty koszące Navimow X4 Series mają być dostępne od 31 marca 2026 roku w cenach:

X420 do 2000 m² – około 10899 złotych,

X450 do 5000 m² – około 13899 złotych.

Rynek automatycznych kosiarek w Polsce wzbogaci się też o modele z serii Navimow i2 AWD, które mają radzić sobie z wymagającym ukształtowaniem koszonego terenu. Producent deklaruje, że kosiarka pokona zbocza o nachyleniu do 45% (24°).

Modele te zostały wyposażone w trzy koła z napędem – trzeci uruchamiany jest w razie potrzeby i po napotkaniu trudności w terenie. Na uwagę zasługuje też system mapowania ogrodu urządzeń i2 LiDAR i i2 LiDAR Pro. Zgodnie z deklaracjami marki do rozpoczęcia wystarczy tylko postawić kosiarkę na trawniku i rozpocząć koszenie.

Na liście modeli z serii i2 znalazły się:

i205 AWD oraz i206 AWD od 500 do 600 m² – około 3899 złotych,

i208 AWD do 800 m² – około 4799 złotych,

i210 AWD do 1000 m² – około 11999 złotych,

i208 LiDAR i i210 LiDAR od 800 do 1000 m² – około 5199 złotych,

i215 LiDAR do 1500 m² od 500 do 600 m² – około 6099 zł,

i220 LiDAR do 2000 m² – około 6999 złotych,

i210 LiDAR Pro do 1000 m² – około 6999 złotych,

i220 LiDAR Pro do 2000 m² – około 8699 złotych,.

Automatyczne kosiarki Navimow H2 Series i roboty koszące do zastosowań profesjonalnych

Na polskim rynku debiutuje też seria Navimow H2 Series. Jak wspomina producent, te roboty koszące zaprojektowano z myślą o pielęgnacji złożonych, nieregularnych trawników. Urządzenia korzystają z systemu EFLS LiDAR+, który zdolny jest do automatycznego przełączania trybów pozycjonowania w ciągu 20 milisekund. Roboty H2 Series mają rozpoznawać ponad 300 typów obiektów, wykrywać nawet centymetrowe przeszkody i radzić sobie na 24-stopniowych zboczach (45%). Ceny modeli z serii Navimow H2 Series mają zostać podane w późniejszym terminie.

Navimow wprowadza też do polskich sklepów modele do zastosowań profesjonalnych. Producent twierdzi, że modele te są w stanie skosić powierzchnię odpowiadającą boisku piłkarskiemu w zaledwie jeden dzień. W serii Terranox Series znajdą się modele:

CM120M1 – do 12000 m²,

CM240M1 – do 24000 m².